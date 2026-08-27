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Desafío matemático: ¿lo podés resolver antes de los 10 segundos?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 8² + 3 × (12 + 11) - 35.

Leé también Desafío matemático: la cuenta es fácil, pero muchos caen en un error frecuente
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ¿podés completar esta operación?

1) Paréntesis

Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.

12 + 11 = 23

La expresión queda así: 8² + 3 × 23 - 35

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

8² = 64

La expresión queda así: 64 + 3 × 23 - 35

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

3 × 23 = 69

La expresión queda así: 64 + 69 - 35

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

64 + 69 = 133 |

133 - 35 = (?)

Resultado final: 98

El error común en este reto aparece cuando se resuelve por impulso y no por jerarquía matemática. Si alguien empieza a sumar o restar antes de atender el paréntesis, la potencia y la multiplicación, puede desviarse rápido. Por eso estos juegos son una buena forma de entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles en pocos segundos.

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