Desafío matemático: ¿lo podés resolver antes de los 10 segundos?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 8² + 3 × (12 + 11) - 35.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 8² + 3 × (12 + 11) - 35.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.
12 + 11 = 23
La expresión queda así: 8² + 3 × 23 - 35
La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.
8² = 64
La expresión queda así: 64 + 3 × 23 - 35
Luego se resuelve la multiplicación restante.
3 × 23 = 69
La expresión queda así: 64 + 69 - 35
Se termina operando de izquierda a derecha.
64 + 69 = 133 |
133 - 35 = (?)
El error común en este reto aparece cuando se resuelve por impulso y no por jerarquía matemática. Si alguien empieza a sumar o restar antes de atender el paréntesis, la potencia y la multiplicación, puede desviarse rápido. Por eso estos juegos son una buena forma de entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles en pocos segundos.