Desafío matemático: ¿lo podés resolver antes de los 10 segundos?

12 + 11 = 23

La expresión queda así: 8² + 3 × 23 - 35

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

8² = 64

La expresión queda así: 64 + 3 × 23 - 35

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

3 × 23 = 69

La expresión queda así: 64 + 69 - 35

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

64 + 69 = 133 |

133 - 35 = (?)

Resultado final: 98

El error común en este reto aparece cuando se resuelve por impulso y no por jerarquía matemática. Si alguien empieza a sumar o restar antes de atender el paréntesis, la potencia y la multiplicación, puede desviarse rápido. Por eso estos juegos son una buena forma de entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles en pocos segundos.