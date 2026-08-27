Bautista Mascia se refirió la delicada salud de Denisse González: “Es compleja la situación”

"La realidad es que se pasa todo este periodo peor de lo que parece para el afuera. Ella trata de ponerle muy buena onda y opta por ese lado", comenzó diciendo el exparticipante del reality.

Y remarcó sobre el constante apoyo que le dio durante este difícil proceso: “Yo la acompaño al cien. Si hubiese sido el caso que ella diga ‘no quiero subir nada por un mes y nos metemos abajo de la tierra’, yo lo hubiese hecho también. La iba a apoyar”.

Los posteos de Denisse González sobre su salud y la expectativa por el nuevo tratamiento

En cuanto a la gran cantidad de publicaciones en redes sociales de Denisse González con las novedades sobre su estado de salud, Bautista Mascia indicó: “Nace también de su parte querer darle tranquilidad a la comunidad, a la gente, y transmitir eso, y no preocupación y temor”.

En este contexto, Bautista Mascia reconoció con total sinceridad sobre la situación que vive su novia: “Se los digo yo: es compleja la situación por momentos. Se trata de mostrar más liviana también pero fueron semanas duras”, sostuvo.

Sobre las últimas novedades sobre el estado de Denisse González luego de la segunda internación, Bautista comentó que este jueves tiene un nuevo chequeo donde se verá el resultado del nuevo tratamiento que se inició.

“Hoy ella está bien. Mañana ( por este jueves) tenemos un examen bastante importante, que es un recuento nuevo de plaquetas que vemos el resultado de un nuevo tratamiento. Hoy está bien en casa. Siempre para adelante y con mucha fuerza. Positivos hay que estar, el cuerpo escucha a la mente”, detalló esperanzado.