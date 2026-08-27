Bautista Mascia se refirió la delicada salud de Denisse González: “Es compleja la situación”

Denisse González fue contando desde las redes sociales el inconveniente de salud que tuvo en el último mes por el que fue internada en dos oportunidades debido a una importante baja en el nivel de plaquetas.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Bautista Mascia explicó cómo vive el preocupante momento de su pareja Denisse González, quien fue internada en dos oportunidades en las últimas semanas.
Denisse González fue contando desde las redes sociales el inconveniente de salud que tuvo en el último mes por el que fue internada en dos oportunidades debido a una importante baja en el nivel de plaquetas.
La ex participante de Gran Hermano se encuentra ahora en su domicilio tras la segunda internación provocada por una trombocitopenia, un cuadro que provoca que la médula ósea produzca una cantidad insuficiente de plaquetas.
Bautista Mascia, pareja de Denisse, habló en profundidad sobre su salud desde el streaming de Resumido y contó cómo transitaron juntos este momento difícil y por qué ella decidió exponerlo con sus fanáticos.
El ganador de Gran Hermano contó cómo atraviesa su novia este momento, tras dos internaciones y mientras espera los resultados de un nuevo tratamiento para estabilizar sus plaquetas.
"La realidad es que se pasa todo este periodo peor de lo que parece para el afuera. Ella trata de ponerle muy buena onda y opta por ese lado", comenzó diciendo el exparticipante del reality.
Y remarcó sobre el constante apoyo que le dio durante este difícil proceso: “Yo la acompaño al cien. Si hubiese sido el caso que ella diga ‘no quiero subir nada por un mes y nos metemos abajo de la tierra’, yo lo hubiese hecho también. La iba a apoyar”.
En cuanto a la gran cantidad de publicaciones en redes sociales de Denisse González con las novedades sobre su estado de salud, Bautista Mascia indicó: “Nace también de su parte querer darle tranquilidad a la comunidad, a la gente, y transmitir eso, y no preocupación y temor”.
En este contexto, Bautista Mascia reconoció con total sinceridad sobre la situación que vive su novia: “Se los digo yo: es compleja la situación por momentos. Se trata de mostrar más liviana también pero fueron semanas duras”, sostuvo.
Sobre las últimas novedades sobre el estado de Denisse González luego de la segunda internación, Bautista comentó que este jueves tiene un nuevo chequeo donde se verá el resultado del nuevo tratamiento que se inició.
“Hoy ella está bien. Mañana ( por este jueves) tenemos un examen bastante importante, que es un recuento nuevo de plaquetas que vemos el resultado de un nuevo tratamiento. Hoy está bien en casa. Siempre para adelante y con mucha fuerza. Positivos hay que estar, el cuerpo escucha a la mente”, detalló esperanzado.