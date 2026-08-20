Desafío matemático: ¿lo podés resolver en menos de 10 segundos?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (15 + 13) × 4 - 27 ÷ 3 + 31.
Para llegar a la respuesta correcta en este Desafío Matemático conviene seguir el orden matemático correcto porque un paso fuera de orden cambia toda la respuesta.
Para llegar a la respuesta correcta en este Desafío Matemático conviene seguir el orden matemático correcto porque un paso fuera de orden cambia toda la respuesta.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (15 + 13) × 4 - 27 ÷ 3 + 31.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
15 + 13 = 28
La expresión queda así: 28 × 4 - 27 ÷ 3 + 31
Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.
28 × 4 = 112 | 27 ÷ 3 = 9
La expresión queda así: 112 - 9 + 31
El cierre se hace de izquierda a derecha.
112 - 9 = 103 |
103 + 31 = (?)
El error común suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final, como si todas las operaciones tuvieran la misma prioridad. Este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, ordenar el razonamiento y detectar trampas frecuentes en cuentas que, a simple vista, parecen más simples de lo que son.