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Desafío matemático: ¿lo podés resolver en menos de 10 segundos?

Para llegar a la respuesta correcta en este Desafío Matemático conviene seguir el orden matemático correcto porque un paso fuera de orden cambia toda la respuesta.

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Para llegar a la respuesta correcta en este Desafío Matemático conviene seguir el orden matemático correcto porque un paso fuera de orden cambia toda la respuesta.

Para llegar a la respuesta correcta en este Desafío Matemático conviene seguir el orden matemático correcto porque un paso fuera de orden cambia toda la respuesta.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (15 + 13) × 4 - 27 ÷ 3 + 31.

Leé también Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo podés resolverlo?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

15 + 13 = 28

La expresión queda así: 28 × 4 - 27 ÷ 3 + 31

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

28 × 4 = 112 | 27 ÷ 3 = 9

La expresión queda así: 112 - 9 + 31

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

112 - 9 = 103 |

103 + 31 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este problema puede sorprenderte al resolver

Resultado final: 134

El error común suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final, como si todas las operaciones tuvieran la misma prioridad. Este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, ordenar el razonamiento y detectar trampas frecuentes en cuentas que, a simple vista, parecen más simples de lo que son.

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