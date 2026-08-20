Desafío matemático: ¿lo podés resolver en menos de 10 segundos?

15 + 13 = 28

La expresión queda así: 28 × 4 - 27 ÷ 3 + 31

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

28 × 4 = 112 | 27 ÷ 3 = 9

La expresión queda así: 112 - 9 + 31

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

112 - 9 = 103 |

103 + 31 = (?)

Resultado final: 134

El error común suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final, como si todas las operaciones tuvieran la misma prioridad. Este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, ordenar el razonamiento y detectar trampas frecuentes en cuentas que, a simple vista, parecen más simples de lo que son.