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Desafío matemático: ¿cuánto tiempo te lleva resolverlo?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 3 × (20 + 7) - 6 × (28 - 15) + 24.

Leé también Desafío matemático: ¿lo podés resolver en menos de 10 segundos?
Para llegar a la respuesta correcta en este Desafío Matemático conviene seguir el orden matemático correcto porque un paso fuera de orden cambia toda la respuesta.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ¿podés completar este juego numérico sin caer en el error común?

1) Paréntesis

Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.

20 + 7 = 27 | 28 - 15 = 13

La expresión queda así: 3 × 27 - 6 × 13 + 24

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

3 × 27 = 81 | 6 × 13 = 78

La expresión queda así: 81 - 78 + 24

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

81 - 78 = 3 |

3 + 24 = (?)

Resultado final: 27

La trampa más común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En este tipo de desafío, los paréntesis marcan el inicio del camino y evitan que la cuenta se desordene. Practicar estos problemas es una forma simple y entretenida de entrenar la concentración, repasar PEMDAS y mejorar la agilidad mental con números.

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