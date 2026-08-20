Desafío matemático: ¿cuánto tiempo te lleva resolverlo?

20 + 7 = 27 | 28 - 15 = 13

La expresión queda así: 3 × 27 - 6 × 13 + 24

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

3 × 27 = 81 | 6 × 13 = 78

La expresión queda así: 81 - 78 + 24

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

81 - 78 = 3 |

3 + 24 = (?)

Resultado final: 27

La trampa más común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En este tipo de desafío, los paréntesis marcan el inicio del camino y evitan que la cuenta se desordene. Practicar estos problemas es una forma simple y entretenida de entrenar la concentración, repasar PEMDAS y mejorar la agilidad mental con números.