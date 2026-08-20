Desafío matemático: ¿cuánto tiempo te lleva resolverlo?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 3 × (20 + 7) - 6 × (28 - 15) + 24.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 3 × (20 + 7) - 6 × (28 - 15) + 24.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.
20 + 7 = 27 | 28 - 15 = 13
La expresión queda así: 3 × 27 - 6 × 13 + 24
Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.
3 × 27 = 81 | 6 × 13 = 78
La expresión queda así: 81 - 78 + 24
Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.
81 - 78 = 3 |
3 + 24 = (?)
La trampa más común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En este tipo de desafío, los paréntesis marcan el inicio del camino y evitan que la cuenta se desordene. Practicar estos problemas es una forma simple y entretenida de entrenar la concentración, repasar PEMDAS y mejorar la agilidad mental con números.