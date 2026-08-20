Desafío matemático: pocos lo resuelven antes de los 10 segundos

11 × 11 = 121 | 60 - 7 = 53

La expresión queda así: 121 + 9 × 8 - 53 + 48

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

9 × 8 = 72

La expresión queda así: 121 + 72 - 53 + 48

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

121 + 72 = 193 |

193 - 53 = 140 |

140 + 48 = (?)

Resultado final: 188

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego es ideal para entrenar concentración, repasar reglas básicas y disfrutar un desafío breve que obliga a mirar dos veces antes de responder.