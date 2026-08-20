Desafío matemático: pocos lo resuelven antes de los 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (11 × 11) + 9 × 8 - (60 - 7) + 48.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (11 × 11) + 9 × 8 - (60 - 7) + 48.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.
11 × 11 = 121 | 60 - 7 = 53
La expresión queda así: 121 + 9 × 8 - 53 + 48
Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.
9 × 8 = 72
La expresión queda así: 121 + 72 - 53 + 48
El último tramo se completa de izquierda a derecha.
121 + 72 = 193 |
193 - 53 = 140 |
140 + 48 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego es ideal para entrenar concentración, repasar reglas básicas y disfrutar un desafío breve que obliga a mirar dos veces antes de responder.