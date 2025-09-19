"Podrían...": el dramático momento en que motochorros apuntaron con un arma a un nene de 5 años

Según explicaron los periodistas de A24, los delincuentes se aseguran de que no haya testigos ni tránsito en la cuadra, dan la vuelta y regresan con decisión. Esta vez se detienen, desenfundan un arma -presuntamente una calibre .45- y apuntan directamente a la conductora.

La joven, que iba a buscar a su primo a la estación de tren, había llevado al pequeño de 5 años en el asiento trasero. En medio del pánico, logró bajar al pequeño segundos antes de que los asaltantes huyeran con el auto.

El testimonio del padre: “La seguridad acá no existe”

Gabriel, padre del nene de 5 años que quedó en medio del robo, relató que presenció todo en vivo desde su celular al revisar las cámaras de su casa mientras trabajaba. “Yo hasta ese momento no sabía que mi hijo estaba en el auto. Veo pasar la moto, la veo frenar y de pronto el arma. Fue desesperante”, dijo a A24, visiblemente conmocionado.

También denunció que la zona es blanco habitual de motochorros y que no hay patrullajes regulares. “La seguridad acá no existe. No sos dueño de cruzarte al almacén con tu hijo porque no sabés si volvés. Hasta que no le pase a un político, no va a cambiar nada”, lanzó con bronca.

Gabriel contó que 20 días antes ya le habían roto el vidrio del auto para robarle pertenencias y que en octubre del año pasado le robaron su moto a pocas cuadras de allí. “Tengo cámaras, tengo alarma, tengo todo. ¿De qué me sirve si no hay seguridad? Estamos podridos”, expresó.

Una familia que se organiza para evitar robos

La joven víctima del robo es sobrina de Gabriel y había ido a buscar a su primo a la estación de tren para evitar que camine solo, ya que habían sido asaltados anteriormente.

“Alguien de la familia va todos los días a buscarlo para que no vuelva a ser víctima de la inseguridad”, explicó el periodista Leonardo Godoy desde el lugar.

Ese mismo afán de proteger a los suyos terminó poniéndola en peligro, ya que los ladrones aprovecharon el momento de distracción mientras estacionaba.

Durante su relato en A24, Gabriel describió la impotencia de sentirse desprotegido incluso cuando adopta todas las medidas preventivas posibles. “Tengo cámaras, alarmas, rejas. Pero nada alcanza. Si llegan a llevarse a mi hijo, ¿dónde lo busco? ¿Qué hago?”, planteó con angustia.

El padre resaltó que, paradójicamente, ese mismo día vio más de seis patrulleros en el barrio solo porque había móviles de televisión cubriendo el hecho: “Preguntale a cualquier vecino si durante el día pasan seis patrulleros. Vinieron porque están ustedes. Cuando no hay cámaras, no aparece nadie”.

La causa judicial y las medidas de seguridad

El robo fue denunciado en la comisaría local y está siendo investigado por la Fiscalía de San Martín. Hasta el momento, los delincuentes siguen prófugos y no hubo recupero del vehículo.

Las autoridades trabajan sobre las cámaras de seguridad privadas y municipales para intentar identificar a los motochorros. Mientras tanto, la familia exige mayor presencia policial en la zona y medidas concretas para frenar la ola de robos.