Se conoció el motivo del silencio y hermetismo del papá de Thiago Medina durante la internación

“Acá estamos a la expectativa. Se espera una cirugía de varias horas, la familia está adentro. También está Dani (Celis) y Nacho (Castañares)”, informó la cronista de Telefe.

“Hablé con Camila (hermana de Thiago). No tienen demasiados detalles de lo que está pasando y que los médicos puedan informarle. Saben que es una cirugía de muchas horas. Entonces, el miedo, incertidumbre y la ansiedad crece”, añadió.

Y en cuanto al rol del padre de Thiago Medina, la periodista explicó: “Desde muy temprano están acá. Todos estos días toda la familia se junta en un barcito, donde el padre de Thiago les lleva el parte médico”.

En ese sentido, la periodista Pía Shaw apuntó sobre el rol clave de Julio por estos días: “El papá de Thiago decide no hablar con la prensa por eso salen a hablar los hermanos. Cada uno los roles para organizarse”.

“El padre es el que mantiene el hermetismo y va organizando todo lo que va pasando dentro del hospital, ya sea la información o las visitas y demás”, indicó la notera.

Y cerró describiendo sobre el clima que se vive en el hospital por parte de la familia de Thiago Medina a la espera de su evolución tras la última operación de urgencia: "Hermetismo y preocupación y mucha ansiedad".

El último parte médico y la operación de urgencia a Thiago Medina

Este viernes 19 de septiembre por la mañana se difundió el parte médico sobre la salud de Thiago Medina donde se precisó la operación que se le está realizando al ex Gran Hermano de 22 años y que se estima que se extenderá por varias horas tras el grave accidnte que sufrió hace una semana con su moto.

"El paciente Thiago Medina internado en la unidad de terapia intensiva de nuestro hospital pasó la noche sin fiebre, lo que permitió que el equipo clínico que lo supervisa desde su llegada al hospital pudiera avanzar a la siguiente etapa", se indicó en el escrito.

Y se detalla al respecto: "Equipo de cirugias de este hospital en conjunto con especialistas provenientes del hospital Bicentenario de Esteban Echeverría que llegaron a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires, interviene quirúrgicamente al paciente desde esta mañana con el objetivo de reparar la parrilla costal. El paciente se encuentra estable y se estima una cirugía de varias horas".