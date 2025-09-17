En vivo Radio La Red
Ricardo Darín
Florencia Bas
Tremendo

Ricardo Darín reveló la escena que le cambió la vida y jamás pudo olvidar: "Ahí supe que..."

Ricardo Darín conmovió a todos en un programa de televisión española al abrir su corazón como pocas veces lo había hecho. Entre sonrisas, silencios cargados de emoción y hasta lágrimas contenidas, recordó el primer día en que conoció a su mujer, Florencia Bas, la madre de sus dos hijos, y relató el instante exacto en que su vida cambió para siempre.

Ricardo Darín arrasa en Netflix con El Eternauta 2: la serie más vista vuelve con su segunda temporada. (Foto: archivo)

El conductor lo interrumpió: “¿Quieres contarlo?”, y Darín, fiel a su estilo sencillo y descontracturado, dijo: “Sí, lo puedo contar tranquilamente. Pero cada vez que lo hago, se me eriza la piel. Fue como un tema musical. Esa escena me quedó grabada para toda la vida”.

“Recuerdo el primer día que la vi, el primer momento en que la vi. El día, la hora, el lugar en que vi por primera vez a Florencia”, arrancó Darín, dejando boquiabiertos a los presentes en el estudio, que jamás imaginaron que el actor de tantas películas intensas podía quebrarse hablando de amor.

El relato, contado con la autenticidad que lo caracteriza, tuvo un inicio casi cinematográfico: Darín estaba en una pizzería sobre la avenida Corrientes cuando de repente, entre la gente que iba y venía, la vio.

“Ella era muy joven, muy joven. Yo también lo era, pero ella mucho más. La vi pasar por la vidriera… y de repente desapareció detrás de una columna. Y cuando volvió a aparecer, me causó gracia. Hicimos contacto visual y ahí supe que algo había”, relató con la voz quebrada.

Fue tal el impacto que no dudó en levantarse de la mesa y salir corriendo hacia la calle para cruzarse con ella. “Me le paré al lado sin saber qué decirle. No le dije nada. Pero cuando el semáforo se puso en verde, cruzamos juntos Corrientes. Del otro lado, con la poca creatividad que me caracteriza, lo único que atiné a decir fue: ‘¿Bailamos?’”, contó, despertando la risa y la emoción de todo el estudio.

El público estalló en aplausos, mientras el actor reconocía que esa noche lo marcó de una manera que nunca imaginó. “Si ella hubiera pasado para atrás, andando al revés, yo le proponía matrimonio en el acto”, bromeó, aunque admitió que ese instante fue el puntapié de una historia de amor que lleva más de tres décadas y que hoy es un ejemplo de discreción, lealtad y compañerismo.

Florencia Bas se convirtió no solo en la mujer de su vida, sino también en su sostén en los momentos más duros. Madre de sus hijos, Clara y el Chino Darín, supo construir con Ricardo una familia sólida y alejada del escándalo.

