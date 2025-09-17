Quién es Kiara Ríos, la vidente que hizo la polémica predicción de Thiago Medina mientras lucha por su vida

Lo cierto es que las palabras de la astróloga generaron muchas críticas en el posteo y muchos usuarios cuestionaron sus dichos en este momento tan delicado que vive Thiago Medina.

"Todo lo que dijo esta señora, lo dijeron en los noticieros", "Eso lo vemos todos", "No dijiste nada", fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación cuestionando su opinión.

Otros en tanto se sumaron a la cadena de oración para su pronta recuperación: "Oremos todos por que salve ese chico sus hijas lo necesitan"; "Pobrecito, sigamos rezando y orando por Thiago"; "Yo veo que no se rinde que la esta peleando".

Lo cierto es que Kiara Ríos cuenta con más de 25 mil seguidores en su cuenta de Instagram donde se muestra muy activa a diario y se presenta en su perfil verificado como figura pública, dueña de Astrokia y creadora de contenido.

En su descripción se define como astróloga, vidente, guía espiritual y consteladora familiar, y es escritora del libro Inteligencia emocional.

“Es martes 16 de septiembre y me llegaron muchos mensajes pidiéndome que hablara de Thiago Medina después del accidente que tuvo. Lo único que voy a decir por ahora, obviamente por respeto a su familia pero me debo a mis seguidores, es que Thiago tiene una situación muy compleja", comenzó la astróloga y vidente.

Y agregó sobre la salud del ex participante del reality Gran Hermano de 22 años: "Ustedes saben, le extirparon el bazo y eso hace que pueda tener infecciones muy frecuentes. Lo que yo visualizo es un tajo en su garganta, así que creo que vamos a llegar a esa situación. Él está en terapia intensiva, entubado, no veo que haya reacciones en estos días".

"Y creo que lo que hay que hacer luego es tratar de ir bajándole la medicación y luego proceder a una traqueotomía, eso es lo que visualizo en su salud. Pero es un chico joven y fuerte, lo importante es saber ahora que él está aferrado a la vida y visualizo que su luz está bastante fuerte. Veo otra cirugía más y un corte en la garganta, una traqueotomía y coágulos de sangre que va a haber que preocuparse para que no pueda ahogarse", cerró su polémica reflexión la conocida vidente.