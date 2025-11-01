En vivo Radio La Red
Desafío matemático para resolver en menos de 10 segundos:  5 × 5 ÷ 25 + (5 + 5)

El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.

El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y el razonamiento lógico. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión numérica: 5 × 5 ÷ 25 + (5 + 5)

Para llegar al resultado correcto hay que respetar el orden de las operaciones establecido por la regla PEMDAS, que indica el siguiente orden: Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), y finalmente Sumas y Restas (también de izquierda a derecha).

El objetivo es resolver el ejercicio en menos de 10 segundos. ¡El desafío comienza ahora!

Resolución del desafío matemático 5 × 5 ÷ 25 + (5 + 5)

Paso 1: Resolver los paréntesis

(5 + 5) = 10

La expresión queda:

5 × 5 ÷ 25 + 10

Paso 2: Multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha

Primero: 5 × 5 = 25

Ahora:

25 ÷ 25 + 10

Luego: 25 ÷ 25 = 1

La expresión se reduce a:

1 + 10

Paso 3: Sumas y restas de izquierda a derecha

1 + 10 =

Resultado final: 11

