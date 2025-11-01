Desafío matemático para resolver en menos de 10 segundos:  5 × 5 ÷ 25 + (5 + 5)

El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y el razonamiento lógico. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión numérica: 5 × 5 ÷ 25 + (5 + 5)
El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.
Para llegar al resultado correcto hay que respetar el orden de las operaciones establecido por la regla PEMDAS, que indica el siguiente orden: Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), y finalmente Sumas y Restas (también de izquierda a derecha).
El objetivo es resolver el ejercicio en menos de 10 segundos. ¡El desafío comienza ahora!
Paso 1: Resolver los paréntesis
(5 + 5) = 10
La expresión queda:
5 × 5 ÷ 25 + 10
Paso 2: Multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha
Primero: 5 × 5 = 25
Ahora:
25 ÷ 25 + 10
Luego: 25 ÷ 25 = 1
La expresión se reduce a:
1 + 10
Paso 3: Sumas y restas de izquierda a derecha
1 + 10 =