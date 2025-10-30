En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Desafío matemático
Ejercicio

Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos: 11² + 9² + (8 × 7 + 80) - 11² × 11

El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.

Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos: 11² + 9² + (8 × 7 + 80) - 11² × 11

Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos: 11² + 9² + (8 × 7 + 80) - 11² × 11

El siguiente desafío matemático es una excelente manera de entrenar la mente y comprobar si se aplica correctamente la jerarquía de operaciones. La expresión a resolver es 11² + 9² + (8 × 7 + 80) - 11² × 11.

Leé también Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos: 99 × 9 + 99 - (9² - 9 - 99)
Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos:  99 × 9 + 99 - (9² - 9 - 99)

Para llegar al resultado correcto hay que respetar el orden establecido por la regla PEMDAS, que indica: Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), y por último Sumas y Restas.

El objetivo es resolver el ejercicio en menos de 15 segundos. ¡El desafío comienza ahora!

Resolución del desafío matemático 11² + 9² + (8 × 7 + 80) - 11² × 11

desafio-matematico

Paso a paso: cómo se resuelve

  • Exponentes:

    11² = 121

    9² = 81

    → La expresión queda: 121 + 81 + (8 × 7 + 80) - 121 × 11

  • Paréntesis:

    Primero se calcula 8 × 7 = 56

    Luego, 56 + 80 = 136

    → Nueva expresión: 121 + 81 + 136 - 121 × 11

  • Multiplicación:

    121 × 11 = 1331

    → Ahora: 121 + 81 + 136 - 1331

  • Sumas y restas:

    121 + 81 = 202

    202 + 136 = 338

    338 - 1331 =

desafio matematico

Resultado final: -993

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Desafío matemático
Notas relacionadas
Desafío matemático para resolver en menos de 12 segundos: 5² × 5² + (5² × 3 ) + 500 × 2 - 150
Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos: 7² + 8² + (9² - 80) + 7 × 2
Desafío matemático para resolver en menos de 12 segundos: 11 × 22 + 33 + 44 - (55 + 66) + 77

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar