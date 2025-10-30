El siguiente desafío matemático es una excelente manera de entrenar la mente y comprobar si se aplica correctamente la jerarquía de operaciones. La expresión a resolver es 11² + 9² + (8 × 7 + 80) - 11² × 11.
El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.
Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos: 11² + 9² + (8 × 7 + 80) - 11² × 11
Para llegar al resultado correcto hay que respetar el orden establecido por la regla PEMDAS, que indica: Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), y por último Sumas y Restas.
El objetivo es resolver el ejercicio en menos de 15 segundos. ¡El desafío comienza ahora!
Paso a paso: cómo se resuelve
Exponentes:
11² = 121
9² = 81
→ La expresión queda: 121 + 81 + (8 × 7 + 80) - 121 × 11
Paréntesis:
Primero se calcula 8 × 7 = 56
Luego, 56 + 80 = 136
→ Nueva expresión: 121 + 81 + 136 - 121 × 11
Multiplicación:
121 × 11 = 1331
→ Ahora: 121 + 81 + 136 - 1331
Sumas y restas:
121 + 81 = 202
202 + 136 = 338
338 - 1331 =