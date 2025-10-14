Desafío matemático para resolver en menos de 12 segundos: 100 × 100 × 50 ÷ (50 - 5² + 25)

El siguiente desafío matemático propone resolver correctamente la siguiente expresión numérica: 100 × 100 × 50 ÷ (50 - 5² + 25).
El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.
El siguiente desafío matemático propone resolver correctamente la siguiente expresión numérica: 100 × 100 × 50 ÷ (50 - 5² + 25).
Para alcanzar el resultado correcto se debe respetar la jerarquía de operaciones establecida por la regla PEMDAS, que corresponde a: Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), y finalmente Sumas y Restas (también de izquierda a derecha).
El objetivo del ejercicio es resolverlo en menos de 12 segundos. ¡El desafío comienza ya!
Desglose, paso a paso:
1) Resolver el Exponente
Primero se calcula la potencia dentro del paréntesis:
5² = 25
La expresión queda:
100 × 100 × 50 ÷ (50 - 25 + 25)
2) Resolver el Paréntesis
Luego se resuelven las operaciones internas, respetando el orden de izquierda a derecha:
50 - 25 + 25 = 50
De esta forma, la expresión se simplifica a:
100 × 100 × 50 ÷ 50
3 Resolver las Multiplicaciones y divisiones
Finalmente, se realizan las operaciones restantes siguiendo el orden en que aparecen:
100 × 100 = 10 000
10 000 × 50 = 500 000
500 000 ÷ 50 =