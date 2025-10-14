Desafío matemático para resolver en menos de 12 segundos: 100 × 100 × 50 ÷ (50 - 5² + 25)

1) Resolver el Exponente

Primero se calcula la potencia dentro del paréntesis:

5² = 25

La expresión queda:

100 × 100 × 50 ÷ (50 - 25 + 25)

2) Resolver el Paréntesis

Luego se resuelven las operaciones internas, respetando el orden de izquierda a derecha:

50 - 25 + 25 = 50

De esta forma, la expresión se simplifica a:

100 × 100 × 50 ÷ 50

3 Resolver las Multiplicaciones y divisiones

Finalmente, se realizan las operaciones restantes siguiendo el orden en que aparecen:

100 × 100 = 10 000

10 000 × 50 = 500 000

500 000 ÷ 50 =

desafio-matematico

Resultado final: 10 000