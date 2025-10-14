En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Desafío matemático
Ejercicio

Desafío matemático para resolver en menos de 12 segundos: 100 × 100 × 50 ÷ (50 - 5² + 25)

El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.

Desafío matemático para resolver en menos de 12 segundos: 100 × 100 × 50 ÷ (50 - 5² + 25)

Desafío matemático para resolver en menos de 12 segundos: 100 × 100 × 50 ÷ (50 - 5² + 25)

El siguiente desafío matemático propone resolver correctamente la siguiente expresión numérica: 100 × 100 × 50 ÷ (50 - 5² + 25).

Leé también Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos: 8 × 8 × 8 + 8 ÷ 8 - (7 × 7 - 9)
Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos:  8 × 8 × 8 + 8 ÷ 8 - (7 × 7 - 9)

Para alcanzar el resultado correcto se debe respetar la jerarquía de operaciones establecida por la regla PEMDAS, que corresponde a: Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), y finalmente Sumas y Restas (también de izquierda a derecha).

El objetivo del ejercicio es resolverlo en menos de 12 segundos. ¡El desafío comienza ya!

Resolución del desafío matemático 100 × 100 × 50 ÷ (50 - 5² + 25)

desafio matematico

Desglose, paso a paso:

1) Resolver el Exponente

Primero se calcula la potencia dentro del paréntesis:

5² = 25

La expresión queda:

100 × 100 × 50 ÷ (50 - 25 + 25)

2) Resolver el Paréntesis

Luego se resuelven las operaciones internas, respetando el orden de izquierda a derecha:

50 - 25 + 25 = 50

De esta forma, la expresión se simplifica a:

100 × 100 × 50 ÷ 50

3 Resolver las Multiplicaciones y divisiones

Finalmente, se realizan las operaciones restantes siguiendo el orden en que aparecen:

100 × 100 = 10 000

10 000 × 50 = 500 000

500 000 ÷ 50 =

desafio-matematico

Resultado final: 10 000

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Desafío matemático
Notas relacionadas
Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos: 7 × 7 × 7 + 7 + (80 - 5² + 50)
Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos: (30 × 20 ×50 ) ÷ (10 × 20 × 30)
Desafío matemático para resolver en 12 segundos: 20 × 20 × 20 × 5 ÷ 10 - (208 - 170)

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar