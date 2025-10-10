El siguiente desafío matemático propone resolver correctamente esta expresión numérica: 7 × 7 × 7 + 7 + (80 - 5² + 50).
El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.
Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos: 7 × 7 × 7 + 7 + (80 - 5² + 50)
Para alcanzar el resultado correcto hay que respetar la jerarquía de operaciones establecida por la regla PEMDAS, que corresponde a: Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), y finalmente Sumas y Restas (también de izquierda a derecha).
El objetivo es resolver el ejercicio en menos de 15 segundos. ¡El desafío comienza ahora!
1. Resolver el exponente:
5² = 25
Reemplazando en la expresión:
7 × 7 × 7 + 7 + (80 - 25 + 50)
2. Resolver lo que está dentro del paréntesis:
80 - 25 = 55
55 + 50 = 105
La operación ahora queda:
7 × 7 × 7 + 7 + 105
3. Resolver la multiplicación:
7 × 7 × 7 = 343
Entonces:
343 + 7 + 105
4. Resolver las sumas finales:
343 + 7 = 350
350 + 105 =
Este tipo de ejercicios no solo ofrece entretenimiento. También permite activar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental.