Desafío matemático
Ejercicio

Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos: 7 × 7 × 7 + 7 + (80 - 5² + 50)

El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.

El siguiente desafío matemático propone resolver correctamente esta expresión numérica: 7 × 7 × 7 + 7 + (80 - 5² + 50).

Para alcanzar el resultado correcto hay que respetar la jerarquía de operaciones establecida por la regla PEMDAS, que corresponde a: Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), y finalmente Sumas y Restas (también de izquierda a derecha).

El objetivo es resolver el ejercicio en menos de 15 segundos. ¡El desafío comienza ahora!

Resolución del ejercicio 7 × 7 × 7 + 7 + (80 - 5² + 50)

desafio matematico

1. Resolver el exponente:

5² = 25

Reemplazando en la expresión:

7 × 7 × 7 + 7 + (80 - 25 + 50)

2. Resolver lo que está dentro del paréntesis:

80 - 25 = 55

55 + 50 = 105

La operación ahora queda:

7 × 7 × 7 + 7 + 105

3. Resolver la multiplicación:

7 × 7 × 7 = 343

Entonces:

343 + 7 + 105

4. Resolver las sumas finales:

343 + 7 = 350

350 + 105 =

desafio-matematico (1)

Resultado final: 455

¿Para qué sirven estos desafíos matemáticos?

Este tipo de ejercicios no solo ofrece entretenimiento. También permite activar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental.

