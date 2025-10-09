El siguiente desafío matemático propone resolver correctamente esta expresión numérica: 8 × 8 × 8 + 8 ÷ 8 - (7 × 7 - 9).
El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.
Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos: 8 × 8 × 8 + 8 ÷ 8 - (7 × 7 - 9)
Para alcanzar el resultado correcto hay que respetar la jerarquía de operaciones establecida por PEMDAS, que corresponde a Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), y finalmente Sumas y Restas (también de izquierda a derecha).
El objetivo es resolver el ejercicio en menos de 15 segundos. ¡El desafío comienza ahora!
Paso a paso:
1 Resolver el paréntesis:
(7 × 7 - 9) → 49 - 9 = 40
La expresión queda:
8 × 8 × 8 + 8 ÷ 8 - 40
2 Multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha):
8 × 8 = 64
64 × 8 = 512
8 ÷ 8 = 1
Ahora tenemos:
512 + 1 - 40
3 Sumas y restas:
512 + 1 = 513
513 - 40 =