En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Desafío matemático
Ejercicio

Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos: 8 × 8 × 8 + 8 ÷ 8 - (7 × 7 - 9)

El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.

Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos:  8 × 8 × 8 + 8 ÷ 8 - (7 × 7 - 9)

Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos:  8 × 8 × 8 + 8 ÷ 8 - (7 × 7 - 9)

El siguiente desafío matemático propone resolver correctamente esta expresión numérica: 8 × 8 × 8 + 8 ÷ 8 - (7 × 7 - 9).

Leé también Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos: (5 × 5 x 5 x 2÷ 5) + (300 × 3 - 150)
Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos: (5 × 5 x 5 x 2÷ 5) + (300 × 3 - 150)

Para alcanzar el resultado correcto hay que respetar la jerarquía de operaciones establecida por PEMDAS, que corresponde a Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), y finalmente Sumas y Restas (también de izquierda a derecha).

El objetivo es resolver el ejercicio en menos de 15 segundos. ¡El desafío comienza ahora!

Resolución del ejercicio 8 × 8 × 8 + 8 ÷ 8 - (7 × 7 - 9)

desafio matematico

Paso a paso:

1 Resolver el paréntesis:

(7 × 7 - 9) → 49 - 9 = 40

La expresión queda:

8 × 8 × 8 + 8 ÷ 8 - 40

2 Multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha):

8 × 8 = 64

64 × 8 = 512

8 ÷ 8 = 1

Ahora tenemos:

512 + 1 - 40

3 Sumas y restas:

512 + 1 = 513

513 - 40 =

desafio-matematico

Resultado final: 473

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Desafío matemático
Notas relacionadas
Desafío matemático para resolver en menos de 12 segundos: (100 ÷ 4 × 5 × 2) + (5² + 132 - 150)
Desafío matemático para resolver en 12 segundos: 20 × 20 × 20 × 5 ÷ 10 - (208 - 170)
Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos: 1001 × 5 × 2 × 2 + (19 × 0 + 1)

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar