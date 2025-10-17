El siguiente desafío matemático propone resolver correctamente esta expresión numérica: 44 × 4 + 44 × (44 - 4) ÷ 4.
El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.
Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos: 44 × 4 + 44 × (44 - 4) ÷ 4.
El siguiente desafío matemático propone resolver correctamente esta expresión numérica: 44 × 4 + 44 × (44 - 4) ÷ 4.
Para alcanzar el resultado correcto hay que respetar la jerarquía de operaciones establecida por la regla PEMDAS, que corresponde a Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), y finalmente Sumas y Restas (también de izquierda a derecha).
El objetivo es resolver el ejercicio en menos de 15 segundos. ¡El desafío comienza ya!
Resolución del paréntesis:
En primer lugar, se efectúa la operación dentro del paréntesis:
(44 - 4) = 40
La expresión resultante es:
44 × 4 + 44 × 40 ÷ 4
Multiplicaciones y divisiones:
A continuación, se realizan las multiplicaciones y divisiones respetando el orden de aparición:
44 × 4 = 176
44 × 40 = 1760
1760 ÷ 4 = 440
De esta manera, la expresión se reduce a:
176 + 440
Suma final:
Finalmente, se efectúa la suma:
176 + 440 =
Este tipo de ejercicios sirven para agilizar la mente y reforzar el pensamiento lógico, ya que obligan a aplicar correctamente la jerarquía de operaciones en poco tiempo. Además, estimulan la concentración, la memoria de trabajo y la velocidad de cálculo, habilidades fundamentales no solo para las matemáticas sino también para la toma de decisiones cotidianas.