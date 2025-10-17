En vivo Radio La Red
Desafío matemático
Ejercicio

Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos: 44 × 4 + 44 × (44 - 4) ÷ 4

El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.

El siguiente desafío matemático propone resolver correctamente esta expresión numérica: 44 × 4 + 44 × (44 - 4) ÷ 4.

Para alcanzar el resultado correcto hay que respetar la jerarquía de operaciones establecida por la regla PEMDAS, que corresponde a Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), y finalmente Sumas y Restas (también de izquierda a derecha).

El objetivo es resolver el ejercicio en menos de 15 segundos. ¡El desafío comienza ya!

Resolución del desafío matemático 44 × 4 + 44 × (44 - 4) ÷ 4

desafio-matematico

  • Resolución del paréntesis:

    En primer lugar, se efectúa la operación dentro del paréntesis:

    (44 - 4) = 40

La expresión resultante es:

44 × 4 + 44 × 40 ÷ 4

  • Multiplicaciones y divisiones:

    A continuación, se realizan las multiplicaciones y divisiones respetando el orden de aparición:

    44 × 4 = 176

    44 × 40 = 1760

    1760 ÷ 4 = 440

De esta manera, la expresión se reduce a:

176 + 440

  • Suma final:

    Finalmente, se efectúa la suma:

    176 + 440 =

desafio-matematicojpg

Resultado final: 616

¿Para qué sirven los ejercicios matemáticos?

Este tipo de ejercicios sirven para agilizar la mente y reforzar el pensamiento lógico, ya que obligan a aplicar correctamente la jerarquía de operaciones en poco tiempo. Además, estimulan la concentración, la memoria de trabajo y la velocidad de cálculo, habilidades fundamentales no solo para las matemáticas sino también para la toma de decisiones cotidianas.

