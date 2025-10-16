El siguiente desafío matemático propone resolver correctamente esta expresión numérica: 3 × 33 + 3 + (33 - 3) ÷3.
El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.
Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos: 3 × 33 + 3 + (33 - 3) ÷3
Para alcanzar el resultado correcto hay que respetar la jerarquía de operaciones establecida por la regla PEMDAS, que corresponde a Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), y finalmente Sumas y Restas (también de izquierda a derecha).
El objetivo es resolver el ejercicio en menos de 15 segundos. ¡El desafío comienza ahora!
Primero, resolver el paréntesis:
(33 - 3) = 30
La expresión queda así: 3 × 33 + 3 + 30 ÷3
Luego, aplicar multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha:
3 × 33 = 99
30 ÷3 = 10
Nueva expresión: 99 + 3 + 10
Por último, realizar las sumas:
99 + 3 = 102
102 + 10 =
¿Para qué sirven los ejercicios matemáticos?
Este tipo de ejercicios sirven para agilizar la mente y reforzar el pensamiento lógico, ya que obligan a aplicar correctamente la jerarquía de operaciones en poco tiempo. Además, estimulan la concentración, la memoria de trabajo y la velocidad de cálculo, habilidades fundamentales no solo para las matemáticas sino también para la toma de decisiones cotidianas.