Camilota contó qué le dice a su hermano Thiago Medina cuando lo ve en terapia intensiva

Y en se sentido remarcó lo unidos que están todos: “Desde el viernes que pasó el accidente estuvimos apoyando, la familia, amigos, Brisa, la melli, y Dani también entró. Nos estamos turnando porque él en este momento nos tiene que escuchar y salir adelante porque hay más unión en la familia, que estamos todos afuera y sé que va a salir”.

Costa, que fue panelista del debate de Gran Hermano, le comentó de la cantidad de personas que envían sus oraciones para Thiago Medina y Camilota agradeció: “Nos llega. Anteanoche donde recibimos esa llamada donde retrocedió, sentí que se me iba el mundo. Mis hermanos vinieron en La Matanza y nosotros en General Rodríguez. Le dije a Dios: ‘Acá no me podés soltar la mano, tenés que hacer un milagro’”.

Sobre el final, Camilota contó qué le dice a su hermano cuando lo puede ver unos minutos en terapia intensiva: "Thiago servía en una escuelita e iba a la iglesia conmigo. Está peleando Dios y el enemigo, esto es así. El otro día cuando lo fui a ver, tenía un brillo, que le decía a Dani que se nota. Está postrado, que no ve pero nos escucha. Yo le hablaba y pestañaba y me guiñaba un ojo. Le digo que está toda la familia, que las bebés lo esperan, estamos todo unión, que tenemos muchos proyectos”, concluyó.

Daniela Celis contó cómo vio a Thiago Medina en terapia intensiva y el sueño que postergó

Desde sus historias de Instagram, Daniela Celis comentó el jueves que pudo ver a Thiago Medina en la terapia intensiva y dio las últimas novedades sobre su salud.

"Recién salgo de verlo. Thiago continúa Estable. No presentó fiebre. Se siguen realizando las curaciones de la cirugía. Continúa con antibióticos. Seguimos rezando por su recuperación con el amor de todos los que lo estamos esperando", precisó la madre de Laia y Aimé.

Horas antes, la ex Gran Hermano comentó que tenía una importante propuesta laboral en un emblemático teatro pero que optó por no hacerlo para estar cerca de sus hijas en este dramático momento.

"Sé que hay un mundo conmigo, con nosotras, con él, me siento contenida, siento sus fuerzas, su energía, sus oraciones, creo en la vida en los milagros y en los por qué. Hoy mi vida se volvió un desafío, donde me encuentro tomando decisiones que jamás pensé tomar, ayer 24 de septiembre tenía mi primera función participación en el Gran Rex, un show soñado, donde decidí no hacerlo para priorizar el tiempo con mis hijas y que no sientan mi ausencia también", indicó Daniela Celis.

Y cerró: "Paré mi vida por ellas, por él, les quiero agradecer todos los mensajes lindos todo el amor que me envían que los recibo siempre. Hoy estoy luchando para que mis hijas no se queden sin su papá. Y sé que ustedes también. Gracias de todo corazón por siempre acompañar a esta familia que los ama", escribió.

