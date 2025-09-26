Así se prepara Valentina Cervantes para su participación en MasterChef Celebrity: el video

Embed

Claro que la respuesta de su abuela, teñido por el cariño hacia su nieta, no fue otra que “la veo muy bien, que viene muy bien”, frente a sus ganas de aprender a cocinar y llegar más preparada al reality.

Y mientras la modelo bromeó asegurando “¿Viste? Ya estoy como vos, ¿eh?”, la señora aseguró que Valu está aprendiendo mucho. “Ahora le estoy enseñando…”, deslizó dejando la frase en suspenso para generar expectativa.

Vale señalar que recientemente cuando visitó Cortá por Lozano, el magazine conducido por Verónica Lozano en la misma pantalla de Telefe, Valentina Cervantes contó si aceptó de una la invitación de la competencia. “Me encanta la propuesta, lo dudé un poco por la distancia, porque ahora tengo los nenes divididos, traje al bebé acá y la nena está en Inglaterra porque empezó el colegio”, admitió.

Asimismo, reveló que tiene preferencia por las cosas dulces, “todo lo que es pastelería, porque en Inglaterra no hay eso", si bien adelantó: "pero voy bien igual. Me hicieron cocinar mucho tiempo. Enzo (Fernández) come mucho pescado, salmón, pescados blancos”, concluyó entusiasmada y expectante por comenzar las grabaciones.

Valentina Cervantes y su abuela

MasterChef Celebrity 2025: la lista completa de participantes

Hace ya algunas semanas se confirmó oficialmente la lista de participantes de MasterChef Celebrity 2025 en Argentina, que promete una temporada llena de sorpresas y competencia entre figuras de distintos ámbitos del espectáculo, el deporte y la comunicación. En total, serán 24 famosos quienes se pondrán el delantal y se medirán en la cocina más famosa del país, bajo la conducción de Wanda Nara. El estreno del programa está previsto para octubre de 2025 por Telefe.

Entre los nombres destacados se encuentran Pablo Lescano, líder de Damas Gratis, y Evangelina Anderson, modelo, actriz e influencer. También estarán presentes Alex Pelao, influencer y actor, y Valentina Cervantes, modelo e influencer, conocida por su relación con el futbolista Enzo Fernández.

El mundo del periodismo y la conducción también estará representado por Luis Ventura, periodista de espectáculos y presidente de APTRA, y Sofi Martínez, periodista deportiva y conductora. La música tendrá su espacio con La Joaqui, rapera y cantante de RKT, y Andy Chango, músico y multifacético.

Wanda Nara y logo de MasterChef Celebrity

En el deporte, los participantes serán Diego “Peque” Schwartzman, extenista, y Maxi López, exfutbolista, empresario y exmarido de Wanda. El humor y la actuación estarán representados por Momi Giardina, Miguel Ángel Rodríguez, Emilia Attias, Agustín “Cachete” Sierra, Eugenia Tobal, Julia Calvo, y otros destacados actores y figuras del espectáculo.

Completan la lista Ian Lucas (youtuber y cantante), Marixa Balli (figura popular), Claudio “Turco” Husaín (exfutbolista), Chino Leunis (director de orquesta), Susana Roccasalvo (histórica periodista de espectáculos) y Sofía “La Reini” Gonet (influencer).

Con esta diversidad de perfiles, la nueva edición de MasterChef Celebrity promete una mezcla de talento, rivalidad y entretenimiento que captará la atención de la audiencia desde el primer programa.