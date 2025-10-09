Las despiadadas críticas a la China Suárez tras el vuelo a Turquía con Mauro Icardi: por qué la compararon a Wanda Nara

Como suele ocurrir en estos casos, los usuarios compararon los últimos posteos de la actriz y se comparó con antiguas postales de Wanda Nara junto a Icardi, muy parecidas.

En los años que estuvieron juntos, la mediática compartió en varias ocasiones fotos desde los aviones exclusivos donde se trasladaba con el deportista y sus hijas.

Fue Icardi quien compartió incluso un video desde el interior del avión privado donde viajaba con su pareja en el regreso a Estambul y luego se fotografiaron ambos con un look glamoroso, bien relajado y anteojos de sol.

Ahora, ante las publicaciones de la China Suárez desde el avión, despertó polémica en las redes por esa comparación con su máxima enemiga, quien solía compartir sus looks y actividades en pleno viaje con Mauro Icardi.

"Las fotos en el avión como con Wanda”; “Al fin sos Wanda, ¿no?”; “Dios, qué pesada”; “¿Hasta las poses le va intentar copiar?”, fueron algunas de los comentarios que reflejaron el parecido en las imágenes de la China y Mauro con el picante recuerdo de Wanda Nara.

Cabe recordar que el futbolista aprovechó el receso por la fecha FIFA para viajar junto a la China Suárez a Madrid, donde disfrutaron de unos días románticos y así recargar energías para retomar su rutina y la de los hijos de la actriz.

“Te elijo con la tranquilidad de que también te elegiría mañana”, describió el delantero en una foto con su novia remarcando el amor que los une desde hace meses.

La drástica determinación que tomó la China Suárez con Pampita

La China Suárez tomó una terminante decisión que podría desatar la furia de Carolina Pampita Ardohain y derivar en un tremendo escándalo.

En medio de su consolidado romance con Mauro Icardi, la actriz decidió realizar una sorprendente acción desde la virtualidad que no pasó desapercibida: La China dejó de seguir a Pampita en Instagram, pese a que la modelo aún continúa siguiéndola.

Las capturas de pantalla compartidas por Juariu, quien fue la encargada de revelar esta acción, que llamó la atención del público y los seguidores de ambas figuras públicas.

"La China dejó de seguir a Pampita", remarcó desde sus historias Juariu con la prueba virtual en cuestión que podría abrir un cortocircuito entre las dos luego de la paz que mantenían hace tiempo.