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Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 16 × 9 + 24 + 23 - (8 + 7) + 14.

Leé también Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.

8 + 7 = 15

La expresión queda así: 16 × 9 + 24 + 23 - 15 + 14

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

16 × 9 = 144

La expresión queda así: 144 + 24 + 23 - 15 + 14

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

144 + 24 = 168 |

168 + 23 = 191 |

191 - 15 = 176 |

176 + 14 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ¿sabés cómo empezar este reto con paréntesis sin saltear pasos?

Resultado final: 190

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego resulta tan útil: obliga a prestar atención al detalle, ejercita la memoria de trabajo y transforma una cuenta breve en un buen entrenamiento mental.

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