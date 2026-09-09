Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

8 + 7 = 15

La expresión queda así: 16 × 9 + 24 + 23 - 15 + 14

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

16 × 9 = 144

La expresión queda así: 144 + 24 + 23 - 15 + 14

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

144 + 24 = 168 |

168 + 23 = 191 |

191 - 15 = 176 |

176 + 14 = (?)

Resultado final: 190

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego resulta tan útil: obliga a prestar atención al detalle, ejercita la memoria de trabajo y transforma una cuenta breve en un buen entrenamiento mental.