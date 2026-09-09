Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 16 × 9 + 24 + 23 - (8 + 7) + 14.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 16 × 9 + 24 + 23 - (8 + 7) + 14.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.
8 + 7 = 15
La expresión queda así: 16 × 9 + 24 + 23 - 15 + 14
Después se resuelve la multiplicación pendiente.
16 × 9 = 144
La expresión queda así: 144 + 24 + 23 - 15 + 14
Por último, se avanza de izquierda a derecha.
144 + 24 = 168 |
168 + 23 = 191 |
191 - 15 = 176 |
176 + 14 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego resulta tan útil: obliga a prestar atención al detalle, ejercita la memoria de trabajo y transforma una cuenta breve en un buen entrenamiento mental.