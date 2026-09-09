Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

11 × 9 = 99 | 60 - 7 = 53

La expresión queda así: 99 + 9 × 5 - 53 + 12

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

9 × 5 = 45

La expresión queda así: 99 + 45 - 53 + 12

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

99 + 45 = 144 |

144 - 53 = 91 |

91 + 12 = (?)

Resultado final: 103

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este juego funciona como una práctica breve para entrenar concentración, memoria de reglas y cálculo mental. En pocos segundos, una cuenta sencilla se convierte en un buen ejercicio para detectar detalles y pensar con más precisión.