En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Desafío Matemático
Juego
Juego

Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Banner Seguinos en google DESK
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (11 × 9) + 9 × 5 - (60 - 7) + 12.

Leé también Desafío matemático: la cuenta que pone a prueba a los más inteligentes
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: encontrar el camino con atención al detalle

1) Paréntesis

Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.

11 × 9 = 99 | 60 - 7 = 53

La expresión queda así: 99 + 9 × 5 - 53 + 12

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

9 × 5 = 45

La expresión queda así: 99 + 45 - 53 + 12

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

99 + 45 = 144 |

144 - 53 = 91 |

91 + 12 = (?)

Resultado final: 103

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este juego funciona como una práctica breve para entrenar concentración, memoria de reglas y cálculo mental. En pocos segundos, una cuenta sencilla se convierte en un buen ejercicio para detectar detalles y pensar con más precisión.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Desafío Matemático Juego cuenta Hacks
Notas relacionadas
Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero no todos logran resolverla
Desafío matemático: ¿cuánto tiempo te lleva resolverlo?
Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar