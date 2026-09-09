Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (11 × 9) + 9 × 5 - (60 - 7) + 12.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (11 × 9) + 9 × 5 - (60 - 7) + 12.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.
11 × 9 = 99 | 60 - 7 = 53
La expresión queda así: 99 + 9 × 5 - 53 + 12
Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.
9 × 5 = 45
La expresión queda así: 99 + 45 - 53 + 12
El último tramo se completa de izquierda a derecha.
99 + 45 = 144 |
144 - 53 = 91 |
91 + 12 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este juego funciona como una práctica breve para entrenar concentración, memoria de reglas y cálculo mental. En pocos segundos, una cuenta sencilla se convierte en un buen ejercicio para detectar detalles y pensar con más precisión.