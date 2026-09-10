Ni Argentina ni Turquía: el inesperado destino que cambiaría por completo la vida de la China Suárez e Icardi

Las dos propuestas que llegaron desde el extremo sur de la península de los Balcanes son del Olympiacos FC y el Paok Salonica FV, mientras que desde Italia, liga que Icardi ya conoce de su paso por la Sampdoria e Inter, lo buscan del Parma y Lazio.

No obstante, el panelista de La mañana con Moria (El Trece) remarcó que por estas horas las propuestas desde Grecia serían más tentadoras para el ex de Wanda Nara.

"Mauro Icardi cerca de jugar en Grecia. El delantero, quien está con su pase libre (puede firmar con cualquier club entre septiembre y marzo de 2027 según el reglamento FIFA) tiene dos propuestas que está analizando seriamente", comentó en su posteo.

"Olympiacos FC, uno de los grandes clubes de la liga griega, quien se encuentra tercero en el campeonato, y compite en torneos continentales, le ofreció a su representante un buen contrato. Paok Salonica FV, otro club de la liga griega presiona para sumar a Icardi, aunque no es un equipo tan grande de la liga, tiene dinero, y buen plantel", detalló.

Y cerró sobre la postura que tomó la actriz sobre la carrera de su pareja: "María Eugenia China Suárez y sus 3 hijos también, al igual que en Turquía, vivirán en el país que decida aceptar la propuesta su actual pareja".

Por qué Mauro Icardi aún no definió su futuro futbolístico

En Lape Club Social, Leo Paradizo profundizó sobre el futuro incierto de Mauro Icardi en su carrera futbolística tras finalizar su contrato con el Galatasaray de Turquía.

"Icardi no consigue club porque está pidiendo una fortuna que nadie le quiere pagar", explicó el periodista y agregó por qué hasta el momento no tuvo suerte con los grandes clubes europeos.

"Además en Europa son serios: si hay un jugador conflictivo en su vida personal, lo descartan. Es un estidio, no evalúan solamente lo futbolístico, evalúan todo", precisó.

Paradizo también remarcó en el ciclo de América Tv que también jugaría en contra del delantero la prolongada recuperación de la lesión que sufrió en noviembre de 2024 con la rotura de sus ligamentos cruzados.

"En Europa están todos al tanto que fue más extensa de lo que tenía que ser por las idas y vueltas que venía a Buenos Aires", concluyó.