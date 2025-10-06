A24.com

Así está Amadeo, el bebé de Morena Rial mientras ella sigue presa: el video

El abogado Alejandro Cipolla compartió imágenes del pequeño Amadeo, quien cumplió su primer año de vida, mientras su madre Morena Rial está en la cárcel.

6 oct 2025, 15:45
Morena Rial sigue detenida en el penal de Magdalena desde la semana pasada luego de que la Justicia revocó la excarcelación con la que gozaba después de quedar imputada en la causa donde se investiga el robo a una vivienda en Villa Adelina ocurrido en el mes de enero.

Ante los constantes incumplimientos de la joven a las normas impuestas por la Justicia para la excarcelación, se resolvió revocar la misma e inmediatamente la hija de Jorge Rial quedó en calidad de detenida.

Morena Rial fue trasladada después a la Unidad 51 de Magdalena donde lleva casi una semana detenida. En las últimas horas, trascendió que la joven había iniciado una huelga de hambre dentro del penal, lo que fue desmentido por su amigo y abogado Alejandro Cipolla, quien además destacó que se está trabajando en conseguir el arresto domiciliario.

"Comunico por medio de la presente que Morena Rial no se encuentra en ningún tipo de huelga de hambre. Seguimoscon el doctor Martín Leiro trabajando en la solicitud de arrestro domiciliario", aclaró Cipolla.

Fue el propio abogado quien desde su cuenta en Instagram después compartió un video de Amadeo, el hijo más chico de Morena Rial, donde mostró cómo está en la actualidad al cumplir su primer año de vida, ya que nació el 6 de octubre de 2024.

“Feliz cumpleaños a mi ahijado más lindo. Pronto mamá te va a tener en brazos y besarte", remarcó el letrado con emoción ante las imágenes del pequeño hijo de Morena Rial dando sus primeros pasos.

Cabe recordar que Morena tiene a Amadeo, fruto de su relación con Matías Ogas, y a Francesco, su hijo mayor de 6 años, de su anterior relación con Facundo Ambrosioni.

La carta de Morena Rial desde la cárcel de Magdalena

Morena Rial redactó una carta de puño y letra el viernes 3 de octubre desde el penal de Magdalena donde aclaró que solamente mantiene comunicación con sus abogados y explicó los motivos por los que prefiere que su hijo más chico Amadeo no la visite en prisión.

"Yo More Rial comunico: quiero que sepan que donde estoy no tengo comunicación con nadie más que con mis abogados y un nucleo muy pequeño de allegados. Cualquier cosa que se diga de boca de otras personas son más de lo mismo (inventos)", indicó la hija de Jorge Rial.

En cuanto a su situación judicial y personal, Morena deseó: "Espero solucionar esta situación lo antes posible y demostrarles a todos mi intención de estar mejor".

Y cerró con firmeza explicando por qué prefiere no ver a su hijo detenida: "Desmiento que quiero que Amadeo me venga a ver por lo cual mis abogados están gestionando videollamadas con él. No es que no lo quiera ver, sino que este no es el ámbito que quiero para él".

IG Morena Rial - carta desde la cárcel

     

 

