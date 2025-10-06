Así está Amadeo, el bebé de Morena Rial mientras ella sigue presa: el video

Fue el propio abogado quien desde su cuenta en Instagram después compartió un video de Amadeo, el hijo más chico de Morena Rial, donde mostró cómo está en la actualidad al cumplir su primer año de vida, ya que nació el 6 de octubre de 2024.

“Feliz cumpleaños a mi ahijado más lindo. Pronto mamá te va a tener en brazos y besarte", remarcó el letrado con emoción ante las imágenes del pequeño hijo de Morena Rial dando sus primeros pasos.

Cabe recordar que Morena tiene a Amadeo, fruto de su relación con Matías Ogas, y a Francesco, su hijo mayor de 6 años, de su anterior relación con Facundo Ambrosioni.

La carta de Morena Rial desde la cárcel de Magdalena

Morena Rial redactó una carta de puño y letra el viernes 3 de octubre desde el penal de Magdalena donde aclaró que solamente mantiene comunicación con sus abogados y explicó los motivos por los que prefiere que su hijo más chico Amadeo no la visite en prisión.

"Yo More Rial comunico: quiero que sepan que donde estoy no tengo comunicación con nadie más que con mis abogados y un nucleo muy pequeño de allegados. Cualquier cosa que se diga de boca de otras personas son más de lo mismo (inventos)", indicó la hija de Jorge Rial.

En cuanto a su situación judicial y personal, Morena deseó: "Espero solucionar esta situación lo antes posible y demostrarles a todos mi intención de estar mejor".

Y cerró con firmeza explicando por qué prefiere no ver a su hijo detenida: "Desmiento que quiero que Amadeo me venga a ver por lo cual mis abogados están gestionando videollamadas con él. No es que no lo quiera ver, sino que este no es el ámbito que quiero para él".