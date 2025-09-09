El lujoso regalo con el que L-Gante sorprendió a su hermana el día de su cumpleaños

Como era de suponer, las redes se plagaron de comentarios que aplaudieron el gesto de Elián Valenzuela y destacaron la cercana relación con el referente de la cumbia 420 mantiene con sus familiares más allá de las diferencias que han mantenido en el pasado.

Vale recordar que en su momento, cuando L-Gante comenzaba a afianzar su carrera con jugosos contratos, unas de las primeras cosas que hizo fue regalarles autos de alta gama tanto a su madre, Claudia Valenzuela, como su expareja y madre de su hija. Ahora le tocó el turno a su medio hermana. ¡Enbuenahora!

IG hermana de Lgante - regalo cumpleaños

La picante reacción de L-Gante a una foto hot de Evangelina Anderson luego de su divorcio de Martín Demichelis

En los últimos meses, L-Gante había sido vinculado con Evangelina Anderson tras un llamativo gesto en redes sociales, que dio inicio a los rumores de un supuesto acercamiento entre el cantante de cumbia y la modelo. Ninguno de los protagonistas había confirmado ni desmentido los trascendidos.

Sin embargo, la historia volvió a tomar fuerza recientemente luego de que el artista reaccionara nuevamente a publicaciones de Anderson. La modelo, quien se encuentra recientemente separada de Martín Demichelis, viajó a México y compartió en su cuenta de Instagram varias fotos disfrutando de unos días de descanso en Cancún. En las imágenes se la veía posando en microbikini en la piscina del hotel donde se hospeda, publicación que rápidamente acumuló miles de interacciones y comentarios.

Lo que llamó particularmente la atención fue que entre los “me gusta” se encontraba el de L-Gante, hecho que no pasó desapercibido para los usuarios. “¿Por qué L-Gante de repente le pone like a todo a Evangelina?”, escribió una internauta, mientras que otra agregó, haciendo referencia a la reciente separación de la modelo: “Nunca te voy a entender, Demichelis”.

El primer cruce virtual entre ellos había ocurrido meses atrás, cuando Anderson habilitó la clásica “cajita” de preguntas en sus historias. En esa ocasión, Elián Valenzuela —nombre real de L-Gante— respondió con un emoji de una carita con los ojos tapados, gesto que también avivó las especulaciones sobre su relación. Este intercambio tuvo lugar en medio de la ruptura del cantante con Wanda Nara, lo que alimentó aún más los rumores sobre su vida sentimental.

Con esta nueva reacción, los seguidores de ambos comenzaron a especular nuevamente sobre la posible cercanía entre el músico y la modelo, mientras las redes sociales se llenan de comentarios y teorías sobre su vínculo.