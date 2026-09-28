Oscar 2027: Argentina eligió su candidata para competir por una nominación a Mejor Película Internacional

La llegada de Silvia altera ese equilibrio y empuja a Natalia a buscar ayuda en su abuela Rita para intentar recuperar a Diego mediante hechizos y prácticas de magia negra.

La producción competirá por un lugar en la categoría Mejor Película Internacional.

El elenco y la producción

El elenco está integrado por Dolores Oliverio, Fernanda Echevarría, Luisa Merelas, Agustín Sosa, Isabel Bracamonte y Candela Flores. Además, cuenta con la participación especial de Dady Brieva.

La producción fue realizada en coproducción entre Argentina, México y España.

El recorrido internacional de la película

La elección suma un nuevo reconocimiento para la obra de Laura Casabé, que tuvo su estreno internacional en el Festival de Sundance y previamente había sido seleccionada para representar a la Argentina en los Premios Goya.

Además, la película formó parte de distintos festivales internacionales de cine, consolidando su recorrido antes de ser designada como la representante argentina para la próxima edición de los Premios Oscar.