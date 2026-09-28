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Oscar 2027: Argentina eligió su candidata para competir por una nominación a Mejor Película Internacional

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina definió cuál será la producción que representará al país en la carrera por una nominación a Mejor Película Internacional en los Premios Oscar 2027.

Oscar 2027: Argentina eligió su candidata para competir por una nominación a Mejor Película Internacional. (Foto: archivo)

Oscar 2027: Argentina eligió su candidata para competir por una nominación a Mejor Película Internacional. (Foto: archivo)

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina eligió este lunes a La virgen de la tosquera, de Laura Casabé, como la película que representará al país en la carrera hacia los Premios Oscar 2027. La producción competirá por un lugar en la categoría Mejor Película Internacional.

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La decisión fue anunciada en el centro cultural ArtHaus Central y estuvo a cargo del actor Juan Minujín. La obra se impuso en la selección final a El partido, Nuestra Tierra y Parque Lezama.

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematogr&aacute;ficas de la Argentina seleccion&oacute; una producci&oacute;n dirigida por Laura Casab&eacute; para representar al pa&iacute;s en la pr&oacute;xima edici&oacute;n de los Premios Oscar.

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina seleccionó una producción dirigida por Laura Casabé para representar al país en la próxima edición de los Premios Oscar.

Una adaptación de cuentos de Mariana Enríquez

La película cuenta con guion de Benjamín Naishtat, quien adaptó los relatos “La virgen de la tosquera” y “El carrito”, ambos incluidos en el libro Los peligros de fumar en la cama, de Mariana Enríquez.

La historia transcurre durante el verano de 2001 y sigue a Natalia, Mariela y Josefina, tres amigas que viven en las afueras de Buenos Aires. Las jóvenes comparten un fuerte vínculo y están enamoradas de Diego, un amigo de toda la vida.

La llegada de Silvia altera ese equilibrio y empuja a Natalia a buscar ayuda en su abuela Rita para intentar recuperar a Diego mediante hechizos y prácticas de magia negra.

La producción competirá por un lugar en la categoría Mejor Película Internacional.

La producción competirá por un lugar en la categoría Mejor Película Internacional.

El elenco y la producción

El elenco está integrado por Dolores Oliverio, Fernanda Echevarría, Luisa Merelas, Agustín Sosa, Isabel Bracamonte y Candela Flores. Además, cuenta con la participación especial de Dady Brieva.

La producción fue realizada en coproducción entre Argentina, México y España.

El recorrido internacional de la película

La elección suma un nuevo reconocimiento para la obra de Laura Casabé, que tuvo su estreno internacional en el Festival de Sundance y previamente había sido seleccionada para representar a la Argentina en los Premios Goya.

Además, la película formó parte de distintos festivales internacionales de cine, consolidando su recorrido antes de ser designada como la representante argentina para la próxima edición de los Premios Oscar.

En pocas palabras

  • Argentina eligió: La virgen de la tosquera de Laura Casabé representará al país en los Oscar 2027.
  • Adaptación literaria: El film se basa en cuentos de Mariana Enríquez, autora de Los peligros de fumar en la cama.
  • Premios previos: La película ya tuvo su estreno internacional en Sundance y fue seleccionada para los Premios Goya.
Resumen generado por Thinkindot AI
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