Dwayne Johnson arrasa en Netflix con una peli que dura casi dos horas y tiene a tres de las estrellas más famosas de Hollywood

De qué trata Alerta roja, la película de Netflix con Dwayne Johnson

El punto de partida de la historia es una advertencia que modifica las prioridades de las fuerzas de seguridad de distintos países. Cuando Interpol emite una alerta roja, se activa un mecanismo internacional destinado a localizar y detener a personas buscadas por delitos graves.

En ese contexto aparece John Hartley, el personaje interpretado por Dwayne Johnson. Se trata de un agente del FBI especializado en perfiles criminales, que se involucra en una investigación relacionada con el robo de piezas artísticas de enorme valor.

Su objetivo es seguir el rastro de los responsables y reunir las pruebas necesarias para resolver el caso. Sin embargo, la operación se complica cuando entra en escena Nolan Booth, un ladrón de arte interpretado por Ryan Reynolds.

Booth es un delincuente hábil, acostumbrado a planificar sus movimientos y a utilizar su capacidad de persuasión para salir de situaciones comprometidas. Su experiencia lo convierte en una figura difícil de atrapar, incluso para investigadores preparados para anticiparse a los criminales más buscados.

Pero el problema no termina ahí. Ambos quedan involucrados en una persecución que tiene como figura central a The Bishop, una misteriosa ladrona interpretada por Gal Gadot.

La mujer se mueve con una ventaja importante: parece conocer los planes de sus adversarios antes de que estos puedan ejecutarlos. Su presencia obliga a Hartley y Booth a reconsiderar sus estrategias y a establecer una alianza que, en circunstancias normales, ninguno de los dos habría elegido.

La sinopsis oficial de Netflix resume el conflicto como una asociación forzada entre un investigador del FBI y el ladrón de arte más buscado del mundo para capturar a una delincuente que siempre parece estar un paso por delante.

Dwayne Johnson interpreta a un agente del FBI en una misión que se complica

Para Dwayne Johnson, Alerta roja representa otra incursión en el terreno de la acción con elementos de comedia. Su personaje, John Hartley, comienza la historia desde el lado de la ley y con la responsabilidad de investigar una serie de movimientos delictivos vinculados con el mercado del arte.

Hartley no es un policía que actúa únicamente por impulso. Su formación como perfilador le permite observar conductas, analizar motivaciones y tratar de anticipar las decisiones de las personas a las que persigue.

Sin embargo, el desarrollo de la misión lo enfrenta a circunstancias que escapan de sus previsiones. El agente debe lidiar con sospechosos que manejan información privilegiada, rivales que ocultan sus verdaderas intenciones y situaciones en las que una decisión aparentemente acertada puede terminar favoreciendo al adversario.

La principal dificultad de Hartley consiste en determinar en quién puede confiar. La investigación exige que trabaje junto a alguien que conoce el mundo del delito desde adentro, pero cuya prioridad no necesariamente coincide con los intereses de las autoridades.

Johnson construye al personaje a partir de una combinación de fortaleza física, seguridad y capacidad para desenvolverse en escenarios peligrosos. A diferencia de otros protagonistas del género, Hartley también queda involucrado en intercambios humorísticos que alivian la tensión de las persecuciones.

Esa combinación es uno de los elementos centrales de la película. La acción no está separada de la comedia, sino que ambas aparecen entrelazadas durante buena parte del relato.





Ryan Reynolds y Gal Gadot completan el trío principal de Alerta roja

La dinámica entre los protagonistas es uno de los principales motores de la historia. Aunque los tres persiguen objetivos diferentes, sus caminos se cruzan de manera constante y los obligan a modificar sus planes.

Ryan Reynolds interpreta a Nolan Booth, un ladrón que no solo depende de su habilidad para robar, sino también de su capacidad para convencer a los demás de que tiene el control de la situación.

Su personaje utiliza el sarcasmo como una herramienta permanente. Incluso cuando se encuentra en una posición desfavorable, intenta mantener la iniciativa mediante comentarios irónicos, provocaciones y respuestas rápidas.

Esa personalidad genera un contraste con Hartley, que suele afrontar los problemas con una actitud más seria. La diferencia entre ambos aporta buena parte del humor de la película, especialmente cuando deben colaborar para superar obstáculos que ninguno podría resolver por su cuenta.

Gal Gadot, por su parte, interpreta a The Bishop, una figura enigmática cuya participación modifica el equilibrio de fuerzas. Su personaje no funciona simplemente como un objetivo que los protagonistas deben perseguir: también representa una amenaza capaz de alterar el rumbo de la investigación.

The Bishop convierte cada enfrentamiento en un desafío de inteligencia, porque sus movimientos obligan a los demás a preguntarse si están siguiendo una pista auténtica o si forman parte de un plan más amplio.

El reparto se completa con Ritu Arya y Chris Diamantopoulos, quienes acompañan a las tres figuras principales en una historia que combina investigación criminal, engaños y aventuras internacionales.

Los huevos de Cleopatra: el objeto que impulsa los robos y las traiciones

Uno de los elementos más reconocibles de Alerta roja es la búsqueda de los llamados huevos de Cleopatra, piezas que funcionan como el centro de las disputas entre los personajes.

La historia utiliza estos objetos como el motor de una competencia en la que el valor material es apenas una parte del problema. Obtenerlos significa demostrar habilidad, superar a los rivales y conseguir una ventaja que puede resultar decisiva para el futuro de cada protagonista.

En una película de robos, el objeto perseguido suele establecer las reglas del juego. En este caso, las piezas artísticas permiten conectar distintas operaciones y justificar los desplazamientos de los personajes por escenarios internacionales.

Pero el verdadero interés narrativo está en la forma en que cada uno intenta apropiarse de ellas. Las estrategias incluyen maniobras de distracción, acuerdos circunstanciales y decisiones que pueden parecer contradictorias si se observan sin conocer toda la información.

La película aprovecha ese mecanismo para mantener la incertidumbre. Cuando un personaje parece haber conseguido lo que buscaba, surge una nueva dificultad que modifica las condiciones de la competencia.

Los huevos de Cleopatra representan, así, algo más que un botín. Son el motivo por el que los protagonistas se ven obligados a medir sus capacidades y a descubrir hasta dónde están dispuestos a llegar para cumplir sus objetivos.





Una película de Netflix que combina persecuciones, humor y suspenso

La propuesta de Alerta roja se apoya en varios recursos habituales del cine de entretenimiento, pero los combina para mantener una narración en constante movimiento.

Las persecuciones físicas conviven con enfrentamientos verbales, mientras que los robos requieren planificación y capacidad para improvisar cuando las cosas no salen como estaban previstas.

Entre los elementos más destacados de la película se encuentran:

Los escenarios internacionales: la acción lleva a los protagonistas por diferentes lugares y permite cambiar el entorno de los enfrentamientos.

Los engaños sucesivos: la información que manejan los personajes nunca parece suficiente para garantizar que sus decisiones sean correctas.

El humor entre los protagonistas: las diferencias de personalidad generan discusiones y comentarios irónicos incluso en situaciones de peligro.

Los robos de arte: las piezas perseguidas aportan un objetivo concreto y conectan las distintas etapas de la historia.

Los cambios de alianzas: los personajes deben evaluar constantemente si les conviene cooperar, enfrentarse o buscar una salida individual.

Esta combinación define el tono de la producción. Aunque existen momentos de tensión, el relato evita convertirse en un thriller policial completamente oscuro y prioriza una experiencia de aventuras con un componente cómico importante.

La película tampoco exige que el espectador conozca previamente a los protagonistas ni que esté familiarizado con una franquicia. La historia presenta a sus personajes y establece sus motivaciones desde el comienzo, por lo que puede verse como un largometraje independiente.

Rawson Marshall Thurber, el director detrás de Alerta roja

La dirección y el guion estuvieron a cargo de Rawson Marshall Thurber, cineasta que ya había trabajado con Dwayne Johnson en Un espía y medio y Rascacielos: Rescate en las alturas.

Su participación ayudó a definir el enfoque de la película, que combina escenas de acción con situaciones humorísticas y una trama construida alrededor de la competencia entre personajes.

El proyecto también contó con la producción de Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia, junto con Beau Flynn. Netflix anunció la incorporación de Ryan Reynolds al reparto en 2019, cuando presentó la película como una aventura internacional centrada en la persecución del ladrón de arte más buscado del mundo.

La producción fue diseñada para aprovechar el reconocimiento internacional de sus protagonistas. En lugar de apoyarse en una sola estrella, reúne a tres intérpretes que ya tenían una fuerte presencia en el cine comercial.

Esa decisión también influye en el tono de la película: los enfrentamientos entre Johnson, Reynolds y Gadot tienen tanto peso como la investigación criminal que los reúne.

El resultado es una producción que privilegia el espectáculo, los cambios de escenario y el carisma de sus figuras principales por encima de una reconstrucción realista de los procedimientos policiales.





Cuánto dura Alerta roja y cómo verla en Netflix Argentina

Para quienes buscan una película para ver durante la noche o el fin de semana, Alerta roja ofrece una historia de acción que se desarrolla en un único largometraje.

Estos son los datos principales:

Título: Alerta roja (Red Notice, en su idioma original).

Año de estreno: 2021.

Género: acción, comedia y aventura policial.

Director y guionista: Rawson Marshall Thurber.

Protagonistas: Dwayne Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot.

Duración: aproximadamente 1 hora y 58 minutos.

Plataforma: Netflix Argentina.

La ficha oficial de Netflix confirma el año, el reparto y la clasificación de la película dentro de las categorías de acción, aventura, comedia y cine policial. Sitio oficial de Netflix+1

Además, la plataforma ofrece opciones de audio y subtítulos, incluido el español de Argentina, según la información publicada en su catálogo local.

¿Vale la pena ver Alerta roja en Netflix?

La película puede resultar una buena elección para quienes disfrutan de los robos sofisticados, las persecuciones y las historias en las que los protagonistas deben desconfiar incluso de sus propios aliados.

Su principal atractivo está en el encuentro entre tres figuras con estilos diferentes. Dwayne Johnson representa el costado físico de la acción; Ryan Reynolds aporta humor y provocaciones; y Gal Gadot interpreta a una adversaria que obliga a los demás a revisar sus estrategias.

La historia también ofrece una ventaja para quienes buscan entretenimiento sin comprometerse con varias temporadas de una serie: el conflicto se desarrolla en una película de menos de dos horas y tiene un planteo que puede seguirse sin conocimientos previos.

Eso no significa que esté pensada para quienes prefieren el suspenso policial más realista o las investigaciones minuciosas. Alerta roja apuesta por las coincidencias, los engaños y las situaciones extraordinarias propias de una aventura de Hollywood.

Su propuesta se apoya en el espectáculo y en el juego de apariencias: cada personaje intenta adelantarse a los demás, pero ninguno puede dar por segura una victoria hasta conocer las verdaderas intenciones de sus rivales.

Para quienes buscan una película de Dwayne Johnson en Netflix, Alerta roja reúne acción, humor, robos internacionales y un elenco de estrellas reconocidas. Una combinación que permite disfrutar de una aventura policial sin perder de vista el componente lúdico que atraviesa toda la historia.