Furor en Netflix por el estreno de una nueva serie con Jimena Barón, Candela Vetrano y Muriel Santa Ana

De qué trata El amor es otra cosa, la nueva serie argentina de Netflix

La trama de El amor es otra cosa tendrá como eje a tres mujeres desconocidas entre sí que terminarán conectadas por una situación inesperada relacionada con sus mascotas. Ese acontecimiento cambiará el rumbo de sus vidas y las llevará a revisar sus sentimientos, sus relaciones y la manera en que entienden el amor.

La descripción que difundió la plataforma resume el punto de partida de la historia: "Tres desconocidas, unidas por un incidente con sus perros, terminan descubriendo qué lugar ocupan el amor y la libertad en sus propias vidas".

La premisa combina un encuentro fortuito con preguntas sobre los vínculos afectivos. Las protagonistas no partirán de una relación previa, sino que encontrarán un punto en común a partir de una circunstancia que las acercará y las obligará a mirar sus propias experiencias desde otra perspectiva.

Jimena Barón, Cande Vetrano y Muriel Santa Ana encabezan el elenco

La elección de las tres actrices es uno de los principales atractivos de El amor es otra cosa. Jimena Barón, Cande Vetrano y Muriel Santa Ana compartirán el protagonismo de una historia que las reunirá a partir de un acontecimiento inesperado.

Jimena Barón combina su actividad como actriz y cantante con diferentes compromisos profesionales. Su participación en la nueva producción de Netflix coincide con una etapa de grabaciones que también influyó en su agenda televisiva.

Cande Vetrano, por su parte, formará parte del trío central de la ficción. Su personaje será una de las tres mujeres cuyas vidas se cruzarán a raíz del incidente con los perros, aunque todavía no se difundieron detalles específicos sobre su historia individual.

Muriel Santa Ana completará el elenco protagonista. Al igual que sucede con las otras dos intérpretes, la información disponible hasta el momento no permite anticipar cuáles serán los principales conflictos de su personaje ni cómo evolucionará su relación con las demás mujeres.

Por ahora, la plataforma no comunicó el reparto completo ni dio a conocer los nombres de otros integrantes del elenco. Tampoco precisó quiénes estarán a cargo de la dirección o cuáles serán los responsables de los guiones.

Qué se sabe sobre la fecha de estreno de la nueva serie de Netflix

Una de las principales incógnitas que dejó el anuncio es cuándo se estrenará El amor es otra cosa. En la publicación difundida en redes sociales, Netflix anticipó que la producción llegará próximamente, pero no comunicó una fecha concreta.

Por el momento, tampoco se informó el número de episodios, la duración de cada capítulo o la modalidad de lanzamiento. En consecuencia, todavía no es posible establecer cuándo podrán verse las primeras entregas ni cuánto material promocional publicará la plataforma antes del estreno.

El adelanto sí confirmó los nombres de las tres protagonistas y presentó el eje argumental. El amor y la libertad aparecen mencionados expresamente en la descripción oficial compartida por la plataforma, aunque todavía no se precisó de qué manera se abordarán esos temas en cada episodio.