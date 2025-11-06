Eclipse lunar en Tauro 2025: el cierre de un ciclo y nuevas oportunidades
El último eclipse del eje Tauro–Escorpio marca el fin de una etapa de transformación y abre la puerta a nuevos valores personales.
Foto: Ideogram, Eclipse Lunar en Tauro.
El 12 de noviembre de 2025 se produce un eclipse lunar en Tauro, el último de una serie que comenzó en 2021. Este fenómeno marca el cierre de un ciclo vinculado a los temas del dinero, la seguridad emocional y la autoestima. Tauro representa lo que valoramos y cómo lo materializamos; la Luna eclipsada en este signo nos enfrenta a lo que ya no sostiene nuestro bienestar.
Durante los eclipses, la energía se intensifica y los finales son inevitables. Las verdades salen a la luz, y lo que parecía estable puede transformarse. Este eclipse nos pide confiar en el cambio, aun cuando implique soltar estructuras conocidas.
Eclipse Lunar en Tauro: Cómo impacta según tu signo
Tauro: cierres definitivos en relaciones y trabajo. Renace tu autovalor.
Escorpio: transformación interior y liberación de viejos patrones.
Leo y Acuario: ajustes financieros y prioridades nuevas.
Cáncer y Capricornio: redefinición de la vida familiar y profesional.
Para todos, la consigna es similar: elegir con conciencia dónde poner la energía y evitar la obstinación.
Claves del eclipse
Soltar lo material como fuente de seguridad.
Revalorizar los vínculos auténticos.
Cuidar el cuerpo y los sentidos.
Agradecer lo aprendido en el ciclo que termina.
Este eclipse también despierta el deseo de simplificar: menos consumo, más disfrute real.
Cómo aprovechar la energía del momento
Evitá decisiones impulsivas entre tres días antes y después del eclipse.
Conectá con la tierra: caminar descalzo, meditar, cocinar o hacer jardinería.
Reflexioná sobre qué cosas te dan verdadera estabilidad.
Preguntas frecuentes
¿Qué significa un eclipse lunar en Tauro?
Cierre de procesos ligados al valor, la materia y la seguridad personal.
¿A quiénes afecta más?
A los signos fijos: Tauro, Leo, Escorpio y Acuario.
¿Cómo puedo prepararme?
Soltando lo que no tiene base sólida y agradeciendo los aprendizajes.
¿Cada cuánto se repite este tipo de eclipse?
Aproximadamente cada 18 años, cuando los nodos lunares pasan por Tauro y Escorpio.
¿Qué energía predomina después del eclipse?
Una sensación de alivio y renovación, lista para construir desde nuevos valores.