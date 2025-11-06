Eclipse lunar en Tauro 2025: el cierre de un ciclo y nuevas oportunidades

image Foto: Ideogram, Eclipse Lunar en Tauro.

Cómo aprovechar la energía del momento

Evitá decisiones impulsivas entre tres días antes y después del eclipse.

Conectá con la tierra: caminar descalzo, meditar, cocinar o hacer jardinería.

Reflexioná sobre qué cosas te dan verdadera estabilidad.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa un eclipse lunar en Tauro?

Cierre de procesos ligados al valor, la materia y la seguridad personal.

¿A quiénes afecta más?

A los signos fijos: Tauro, Leo, Escorpio y Acuario.

¿Cómo puedo prepararme?

Soltando lo que no tiene base sólida y agradeciendo los aprendizajes.

¿Cada cuánto se repite este tipo de eclipse?

Aproximadamente cada 18 años, cuando los nodos lunares pasan por Tauro y Escorpio.

¿Qué energía predomina después del eclipse?

Una sensación de alivio y renovación, lista para construir desde nuevos valores.