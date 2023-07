Efemérides del martes 11 de julio de 2023: un día como hoy

En 1934 nace el prestigioso diseñador de modas italiano Giorgio Armani, fundador de la empresa homónima que se dedica al diseño y la confección de ropa, accesorios, perfumes y cosméticos. Armani es reconocido por su estilo elegante y sofisticado, y ha vestido a celebridades como Richard Gere, Michelle Pfeiffer, Lady Gaga y Leonardo DiCaprio.

En 1966 nace la actriz y conductora de televisión argentina Flavia Palmiero, quien se hizo famosa por conducir programas infantiles como La ola está de fiesta, El club del clan y El show de Xuxa. Palmiero también ha participado en cine, teatro y radio, y ha incursionado en el canto y la escritura.

En 1969 se funda el Centro Argentino de Meteorología (CAM), una asociación civil sin fines de lucro que agrupa a profesionales, técnicos y aficionados a la meteorología. El CAM tiene como objetivos promover el desarrollo científico y tecnológico de la meteorología, difundir el conocimiento meteorológico entre la sociedad y colaborar con otras instituciones afines. Por esta razón, se celebra el Día del Meteorólogo en Argentina.

En 1969 el cantante británico David Bowie lanza el disco Space Oddity, considerado uno de los mejores de la historia. El tema que da nombre al álbum narra la historia de un astronauta llamado Major Tom que se pierde en el espacio, y fue lanzado días antes de que Neil Armstrong pisara la Luna. La canción se convirtió en un éxito mundial y en un símbolo de la era espacial.

En 1973 mueren 124 personas en un aterrizaje forzoso de un avión Boeing 707 cerca de París. El vuelo 117 de Varig provenía de Río de Janeiro y se incendió al intentar aterrizar en el aeropuerto de Orly. Entre las víctimas se encontraban varios artistas brasileños que iban a participar en un festival de televisión en Francia.

En 1977 nace el modelo y conductor de televisión argentino Iván de Pineda, quien se destacó por su trabajo en programas como Caiga quien caiga, Resto del mundo, El último pasajero y Pasapalabra. De Pineda también ha sido reconocido por su cultura general, su dominio de varios idiomas y su pasión por los viajes.

En 1983 estalla en el aire un avión ecuatoriano con 119 personas a bordo. El vuelo 120 de TAME cubría la ruta Quito-Cuenca-Guayaquil cuando sufrió una falla eléctrica que provocó una explosión en pleno vuelo. No hubo sobrevivientes en el accidente, que fue el más grave de la historia de Ecuador hasta ese momento.

En 1991 se produce un eclipse total de Sol que deja a oscuras a una parte del continente americano. El fenómeno astronómico fue visible desde Hawái hasta Brasil, pasando por México, Centroamérica y el norte de Sudamérica. Miles de personas observaron el espectáculo celeste, que duró unos siete minutos en su punto máximo.

En 2003 muere María Mercedes Carranza, poetisa colombiana. Carranza fue una de las voces más importantes de la poesía contemporánea de su país, con obras como Vainas y otros poemas, El canto de las moscas y Tengo miedo. También fue directora de la Casa de Poesía Silva y fundadora del Festival Internacional de Poesía de Bogotá.

En 2006 muere el baterista argentino Oscar Moro, integrante de bandas emblemáticas del rock nacional como Los Gatos, Color Humano y Serú Girán. Moro fue considerado uno de los mejores bateristas de Argentina y Latinoamérica, y participó en discos clásicos como La balsa, Serú 92 y Bicicleta.

En 2014 muere Tommy Ramone, ex baterista de los Ramones, la banda pionera del punk rock. Ramone fue el último miembro original en fallecer, después de Joey, Johnny y Dee Dee. Además de tocar la batería, Ramone fue productor y compositor de algunos temas de la banda, como Blitzkrieg Bop y I Wanna Be Your Boyfriend.

En 2017 el hijo del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump Jr., publica los mails que demuestran que buscó apoyo ruso para perjudicar la campaña de Hillary Clinton. El escándalo reveló que Trump Jr. se reunió con una abogada rusa que le ofreció información comprometedora sobre la candidata demócrata, lo que desató una investigación sobre la posible injerencia rusa en las elecciones de 2016.

Se celebra el Día Mundial de la Población, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el fin de concientizar sobre los problemas demográficos y sus implicaciones en el desarrollo, los derechos humanos, el medio ambiente y la salud. El tema de este año es "Derechos y elecciones para todos: una promesa sin cumplir".