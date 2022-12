 El "bobo" no tiene paz: tras la descalificación de Lio Messi, Wout Weghorst sufre otro grave problema

image.png

Esa frase se volvió rápidamente viral, en pocas horas ya había remeras, tazas y todo tipo de merchandising con la cara del delantero del PSG y sus palabras.

Pero el castigo para el jugador no solo fue quedar desafectado del Mundial sino también la cantidad de mensajes que recibe a diario en sus redes tratándolo de “bobo”.

El hateo argentino no tardó en llegar y los cibernautas le coparon su Instagram para recordarle lo que sucedió y pedirle que nunca más vuelva a subestimar a nuestra Selección.

El enojo de Lionel Messi tras la victoria de la Selección Argentina: "¿Qué mirás, bobo?"

La Selección Argentina se clasificó esta tarde a las semifinales del Mundial Qatar 2022, al vencer a Países Bajos 4-3 por penales luego de empatar 2-2 en el tiempo reglamentario y la prórroga.

El empate que el conjunto europeo alcanzó en el undécimo minuto agregado del período reglamentario, tras un polémico arbitraje del español Antonio Mateu Lahoz.

Luego de los festejos, Lionel Messi declaró al borde del campo de juego y destacó lo logrado por la Selección Argentina y se ilusionó con lo que viene en el Mundial Qatar 2022.

"Mucha alegría, mucha felicidad. No era para ir al alargue ni a los penales, tuvimos que sufrir. Pero pasamos y es algo impresionante", comenzó el capitán argentino.

“No quiero hablar del árbitro porque te sancionan, uno no puede ser sincero, pero la FIFA debería rever esto, no puede poner a un árbitro así en esta instancia”, criticó Lionel Messi.

En tal sentido, el rosarino remarcó que el colegiado Antonio Mateu Lahoz “no estuvo a la altura”.

Sobre lo que se viene para la Scaloneta, el Diez destacó: “Argentina está entre los cuatro mejores del mundo porque demuestra que sabe jugar cada partido con las mismas ganas y la misma intensidad".

"Este equipo entiende los momentos del partido. Cuando tiene que jugar, lo hace. Cuando tiene que defender, también", agregó orgulloso.