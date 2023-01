El desagradable detalle de la foto de Messi que pasó desapercibido

messi.jpg

Entre ellos, según contó Tomás Dvoretzky en su cuenta de Twitter, la Pulga recibió un libro por parte de sus vecinos del club de campo Kentucky, en Funes, donde tiene su casa. Allí los copropietarios le dedicaron una serie de mensajes de agradecimiento y cariño por el título conseguido como capitán de Argentina en el Mundial de Qatar.

El delantero posó con el libro como gesto de agradecimiento ante el gran detalle del barrio. Pero, la foto se vio algo que no se sabía de Messi: una de las uñas de su pie está negra.

Puede tratarse de un hongo por utilizar los botines cerrados y transpirar mucho los pies. O se puede tratar de un moretón, algo que también generan los botines cuando el dedo golpea contra su borde.

Kun Agüero contó el problema de salud que le causó levantar en sus hombros a Messi en la final del Mundo

Tras ganar la copa del Mundo en Qatar 2022, la fiesta fue inolvidable. A la cancha entró el Kun Agüero que no dudó en levantar en sus hombros a Lio Messi.

La idea era que la Pulga estuviera por sobre todos, mostrando la copa a la gente y tener esa foto épica que recorrió el mundo entero, pero hubo un problema para el Kun.

“Cargué al mejor del Mundo, pero me dolía mucho la espalda. Leo la con….”, tiró el exabrupto el ex deportista.

“Pesa”, dijo sobre la sensación que tuvo al cargarlo y agregó que mientras cantaban el agitaba pero “en un momento me empezó a doler atrás (se señala la espalda baja). Me daban puntadas. Al llegar al córner no podía más. Si daba la vuelta (olímpica) terminaba en un hospital”, reveló.

“Leo se dio cuenta, en un momento… yo lo miro como diciendo, y él me entendió: mirada más mirada, que nos conocemos, tipo todo bien, sos campeón del Mundo pero me estás rompiendo la espalda. Ahí bajó”, contó el Kun que casi se lesiona.

Además, admitió que tomó bastante alcohol: “Estaba sin comer, te pega”, contó que Leo le dijo que parara, pero el Kun quería celebrar: “Como estaba feliz no me pasaba nada, como estaba feliz el alcohol me pegó al doble”.

Casi se va de Qatar con la selección: "Me rescaté y me acordé que estaba con mi hijo, no lo iba a dejar tirado", contó y lo llamó y volvió a donde estaba alojado para buscar sus cosas y volver al país.