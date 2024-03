El DOCUMENTAL que pone en jaque a la TELEVISIÓN INFANTIL

image.png Quiet on set documental dónde ver

"Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV" no solo está disponible en Prime Video, sino que también se puede encontrar en otras plataformas como Netflix, Filmin, iTunes, Crackle y Google Play, aunque la disponibilidad puede variar según la ubicación del espectador.

La serie documental, dividida en cuatro episodios, arroja luz sobre el lado oscuro del mundo de la televisión infantil, especialmente durante las décadas de los 90 y 2000. A través de testimonios impactantes, se expone el acoso, el ambiente tóxico y el abuso que sufrieron algunos actores de programas infantiles icónicos.

En los dos primeros episodios, los espectadores fueron confrontados con temas sensibles como la pedofilia, el sexismo y el racismo, revelados por actores que fueron parte del engranaje de estos programas. Las revelaciones han generado un profundo impacto en la audiencia, arrojando nuevas perspectivas sobre la industria del entretenimiento dirigido a los más jóvenes.

Este documental ha desatado una ola de conversaciones en las redes sociales y en la industria del entretenimiento, provocando una reflexión sobre la responsabilidad y el cuidado que deben tener los medios de comunicación al dirigirse a un público vulnerable como lo son los niños.

Si sos usuario de Prime Video, cabe destacar que hasta el momento no está disponible para Argentina. Se estima que pronto se lanzará para el mercado latinoamericano.