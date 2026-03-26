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Momi Giardina descolocó a Guillermo Francella en vivo con una tremenda confesión

Una frase inesperada de Momi Giardina a Guilermo Francella al aire en Luzu TV generó risas, incomodidad y se volvió viral en cuestión de minutos.

Momi Giardina descolocó a Guillermo Francella en vivo con una tremenda confesión

Momi Giardina descolocó a Guillermo Francella en vivo con una tremenda confesión

El reconocido actor Guillermo Francella volvió a ser protagonista en el mundo del streaming tras su visita a Luzu TV, donde fue sorprendido en vivo por una inesperada confesión de Momi Giardina que desató risas, incomodidad y una rápida viralización en redes sociales.

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Guillermo Francella arrasa en Netflix con la película romántica que enamora a todos. (Foto: Archivo)

Con su hija Yoyi Francella formando parte del canal que lidera Nico Occhiato, las puertas para el actor están más que abiertas en el ciclo Nadie Dice Nada. En ese contexto distendido, Francella se sumó a una charla relajada, sin imaginar el momento que estaba por protagonizar.

Todo se dio mientras el equipo debatía, entre risas y con el tono descontracturado habitual, sobre gustos personales y “permitidos”. Fue en ese intercambio que Giardina lanzó una frase que dejó a todos en shock: "Los Benvenuto, todo. Todo lo de Guillermo, adentro". El comentario, cargado de doble sentido, generó un silencio inicial seguido de un estallido de carcajadas en el estudio.

La reacción no tardó en llegar. Entre risas e incredulidad, Occhiato y el resto del equipo intentaron “cancelarla” en tono de broma, alimentando aún más el clima de caos divertido que caracteriza al programa. Sin embargo, todas las miradas estaban puestas en Francella, quien no esquivó la situación.

Fiel a su estilo, el actor respondió con sus clásicas muecas y sentido del humor, sumándose al juego: "Y así será Momi, no se le puede negar. Momi acá estoy", lanzó, provocando aún más risas en el piso y descomprimiendo el momento.

Como era de esperarse, el fragmento no tardó en viralizarse en redes sociales como X y TikTok, donde comenzó a circular bajo el título de “Momi siendo Momi”. Lejos de dar marcha atrás, la exbailarina redobló la apuesta entre risas y dejó en claro su postura, al asegurar que Francella es su “amor platónico total”, reafirmando así el espíritu desinhibido que la caracteriza.

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