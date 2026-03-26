Momi Giardina descolocó a Guillermo Francella en vivo con una tremenda confesión

Fiel a su estilo, el actor respondió con sus clásicas muecas y sentido del humor, sumándose al juego: "Y así será Momi, no se le puede negar. Momi acá estoy", lanzó, provocando aún más risas en el piso y descomprimiendo el momento.

Como era de esperarse, el fragmento no tardó en viralizarse en redes sociales como X y TikTok, donde comenzó a circular bajo el título de “Momi siendo Momi”. Lejos de dar marcha atrás, la exbailarina redobló la apuesta entre risas y dejó en claro su postura, al asegurar que Francella es su “amor platónico total”, reafirmando así el espíritu desinhibido que la caracteriza.