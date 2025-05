El Eternauta: Ricardo Darín dio la mejor noticia para todos los que ya maratonearon la serie completa

Ricardo Darín .jpg

Un plan dividido en dos etapas

Durante el encuentro con la prensa, Darín fue categórico:

“En realidad esto siempre estuvo pensado como una serie en dos etapas. En dos temporadas. Hicimos la primera. Nos falta la segunda.”

Con esa frase, el actor dejó claro que la segunda temporada de El Eternauta no depende del éxito de la primera, sino que ya estaba contemplada desde el diseño original del proyecto liderado por Bruno Stagnaro. Esto representa un dato clave, ya que revela el compromiso a largo plazo que tiene la plataforma con esta historia, considerada un ícono de la historieta argentina.

Embed

Una premiere cargada de expectativas

La confirmación se produjo durante el avant-première celebrada el 29 de abril en Buenos Aires, donde desfiló el elenco completo por una imponente alfombra blanca. Ricardo Darín, Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra, Ariel Staltari, Marcelo Subiotto, Claudio Martínez Bel, Orianna Cárdenas y Mora Fisz fueron parte del evento, junto al director y guionista Bruno Stagnaro.

La serie, basada en la obra de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, ya está disponible en todo el mundo a través de Netflix, que apostó fuerte por esta producción original realizada en Argentina. La primera temporada cuenta con seis episodios y plantea una adaptación moderna de la historia original, ambientada en un Buenos Aires devastado por una nevada mortal y una invasión alienígena.

El elenco de El Eternauta.jpg

Darín también reveló su episodio favorito

Durante la misma entrevista, Darín también respondió una pregunta clave: ¿cuál es su capítulo favorito de la serie?

“El más vibrante me parece que es el cuatro”, aseguró. “Cada uno tiene su identidad. Me parece que lo que tiene de bueno el cuarto es que empieza a incorporar más gente… Empezás a tener la sensación de que los grupos aislados de sobrevivientes no necesariamente son todos buenos. Ahí se arma una salsa que me parece que está buena”.

Más allá de esa elección personal, fue su confirmación sobre el futuro de la serie lo que terminó captando toda la atención. Hasta ese momento, ni Netflix ni el equipo de producción había mencionado nada oficialmente sobre una segunda entrega.

exito-el-eternauta.jpg

Lo que se sabe hasta ahora de la segunda parte

Aunque no hay detalles concretos sobre la trama, el elenco o la fecha de rodaje, la confirmación de que la producción ya está en desarrollo marca un hito. La serie cerró su primera temporada con varios interrogantes abiertos y escenas que dejan el camino preparado para una continuación directa.

El foco en la segunda parte podría estar puesto en la expansión del universo narrativo, el surgimiento de nuevos personajes y comunidades, y la profundización del conflicto humano frente a la invasión, temas que ya comienzan a desarrollarse en el episodio cuatro, justamente el que Darín eligió como el más potente.

El Eternauta Netflix.jpg

Una apuesta internacional con identidad local

La primera temporada fue destacada por su calidad técnica, diseño de producción y el tono visual que recuerda a grandes producciones del género post-apocalíptico. Sin embargo, lo que diferencia a El Eternauta de otras historias similares es su arraigo profundamente argentino: desde el barrio donde transcurre la historia hasta la idiosincrasia de los personajes.

La serie no sólo pretende ser un éxito local, sino también posicionarse como un referente latinoamericano dentro del catálogo de Netflix. Para eso, la segunda temporada juega un papel clave: debe consolidar lo que se presentó en la primera parte y expandir los límites de lo narrado, manteniendo la fidelidad con el espíritu original de la historieta.