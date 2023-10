El fuerte papelón de José Chatruc en pleno streaming en vivo: insultos y violencia 

Mientras Chatruc respondía a los insultos también a la gente que le gritaba, sus compañeros de stream de TNT Sports estaban anonadados intentando bajar el enojo del ex jugador.

“Pe… no soy y no me faltes el respeto”, le gritó entre otras cosas a los plateistas. “Hay algo que está pasando lindo, te están defendiendo los hinchas de Racing de verdad”, le dice uno de sus compañeros dentro de la cabina.

Entonces, Chatruc se calma y dice “está todo bien no pasa nada”, se toma un mate visiblemente enojado. “No me di cuenta que estábamos transmitiendo, se me salta la cadena”, dice riendo cuando entra el razón.

Y, explica “No me gusta que me puteen, me vuelvo loco”.