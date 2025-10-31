En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Aceite
Error
Cuidado del hogar

El grave error de tirar aceite por la pileta: cómo se debe desechar correctamente

Desechar el aceite por la pileta de la cocina o el inodoro puede causar graves problemas en el hogar.

Desechar el aceite por la pileta de la cocina o el inodoro puede causar graves problemas en las cañerías. 

Desechar el aceite por la pileta de la cocina o el inodoro puede causar graves problemas en las cañerías. 

En muchos hogares todavía se mantiene la costumbre de desechar el aceite de cocina por la pileta o el inodoro, sin tener en cuenta que esta práctica puede provocar graves consecuencias ambientales y domésticas.

Leé también Aceite de oliva extra virgen: los 9 beneficios que tiene para la salud, según la ciencia
El aceite de oliva extra virgen no solo aporta sabor a las comidas, sino que protege el corazón, el cerebro y el metabolismo gracias a sus grasas saludables y antioxidantes naturales.

El aceite usado es altamente contaminante. Al llegar a los cursos de agua, forma una capa en la superficie que impide el paso del oxígeno, afectando la vida de peces y otros organismos acuáticos. Se estima que un solo litro puede contaminar hasta mil litros de agua.

En las cañerías, el aceite se adhiere a las paredes internas y se solidifica con el tiempo, formando bloqueos que obstruyen el paso del agua. Estas acumulaciones pueden generar malos olores, taponamientos y la aparición de plagas, además de requerir costosas reparaciones.

Tampoco debe arrojarse sobre la tierra. El aceite no se degrada fácilmente y deteriora la fertilidad del suelo, además de destruir microorganismos esenciales para la vegetación.

Cómo desechar correctamente el aceite usado

aceite-usado

Una vez que el aceite se enfría por completo, debe colocarse en una botella plástica o frasco con tapa hermética. Si existen puntos verdes o centros de recolección, se recomienda llevarlo allí para su reciclado y posterior uso como biodiésel.

En lugares donde no haya centros de recolección, puede descartarse junto con los residuos sólidos, siempre que esté bien cerrado para evitar derrames.

El aceite de fritura puede reutilizarse hasta dos o tres veces, siempre que no se haya quemado ni presente mal olor. Superado ese límite, se vuelve perjudicial para la salud.

También existen productos solidificadores que convierten el aceite líquido en una masa firme, permitiendo desecharlo sin riesgos ni contaminación.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Aceite Error Hacks
Notas relacionadas
El Chino Darín brilla en Netflix con el estreno de una nueva serie limitada de 5 episodios
Noche, boliche y besos: Quién es Meri Deal, la uruguaya que estuvo con Franco Colapinto
El secreto que usan los ganadores del Quini 6 que se volvieron millonarios

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar