El grave error de tirar aceite por la pileta: cómo se debe desechar correctamente

Cómo desechar correctamente el aceite usado

Una vez que el aceite se enfría por completo, debe colocarse en una botella plástica o frasco con tapa hermética. Si existen puntos verdes o centros de recolección, se recomienda llevarlo allí para su reciclado y posterior uso como biodiésel.

En lugares donde no haya centros de recolección, puede descartarse junto con los residuos sólidos, siempre que esté bien cerrado para evitar derrames.

El aceite de fritura puede reutilizarse hasta dos o tres veces, siempre que no se haya quemado ni presente mal olor. Superado ese límite, se vuelve perjudicial para la salud.

También existen productos solidificadores que convierten el aceite líquido en una masa firme, permitiendo desecharlo sin riesgos ni contaminación.