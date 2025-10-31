El grave error de tirar aceite por la pileta: cómo se debe desechar correctamente

En muchos hogares todavía se mantiene la costumbre de desechar el aceite de cocina por la pileta o el inodoro, sin tener en cuenta que esta práctica puede provocar graves consecuencias ambientales y domésticas.
El aceite usado es altamente contaminante. Al llegar a los cursos de agua, forma una capa en la superficie que impide el paso del oxígeno, afectando la vida de peces y otros organismos acuáticos. Se estima que un solo litro puede contaminar hasta mil litros de agua.
En las cañerías, el aceite se adhiere a las paredes internas y se solidifica con el tiempo, formando bloqueos que obstruyen el paso del agua. Estas acumulaciones pueden generar malos olores, taponamientos y la aparición de plagas, además de requerir costosas reparaciones.
Tampoco debe arrojarse sobre la tierra. El aceite no se degrada fácilmente y deteriora la fertilidad del suelo, además de destruir microorganismos esenciales para la vegetación.
Una vez que el aceite se enfría por completo, debe colocarse en una botella plástica o frasco con tapa hermética. Si existen puntos verdes o centros de recolección, se recomienda llevarlo allí para su reciclado y posterior uso como biodiésel.
En lugares donde no haya centros de recolección, puede descartarse junto con los residuos sólidos, siempre que esté bien cerrado para evitar derrames.
El aceite de fritura puede reutilizarse hasta dos o tres veces, siempre que no se haya quemado ni presente mal olor. Superado ese límite, se vuelve perjudicial para la salud.
También existen productos solidificadores que convierten el aceite líquido en una masa firme, permitiendo desecharlo sin riesgos ni contaminación.