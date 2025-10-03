La abogada de Mauro Icardi aniquiló a Wanda Nara por lo que hizo adelante de sus hijas: “Fue tremendo”

No obtante, ante la medida cautelar que rige y por la que no puede dar demasiadas precisiones, la abogada de Icardi comentó: “Lo que yo vi que hicieron con esas niñas, es tremendo… Yo iba a decir la manipulación como los gritos, los llantos”.

Además, la defensora legal del deportista cuestionó la "filtración de videos de esa situación con esas nenas exponiéndolas públicamente”.

En tanto, la abogada remarcó su postura de que se concrete la restitución de las niñas en favor de su cliente: “Ojalá se pueda dar la restitución, más allá de que para que estén con su padre, para que puedan tener vida de nenas”, aseguró con firmeza.

Caber recordar que aquel escándalo en el Chateau Libertador que involucró a Wanda Nara y Mauro Icardi se dio el 27 de marzo de 2025 cuando la conductora se habría resistido a entregar a sus hijas al padre para una visita acordada.

Esto motivó la intervención policial y la situación generó preocupación en el edificio y entre los vecinos, con versiones que indicaban que la policía estaba autorizada a ingresar al departamento de Nara si fuera necesario para forzar la entrega de las menores al papá.

Wanda Nara y Mauro Icardi

El picante mensaje de Mauro Icardi contra Wanda Nara y Maxi López

Desde su cuenta en Instagram, Mauro Icardi se hizo eco de la decisión de la Justicia a su favor tras la denuncia de su ex, Wanda Nara, y Maxi López, quienes lo acusaron de presunta violencia sobre uno de sus hijos.

En ese sentido, la Justicia resolvió archivar la denuncia por presuntas lesiones a uno de los hijos de la conductora, presentadas contra el futbolista.

Según el fallo publicado por Teleshow, no existen elementos objetivos que sustenten una hipótesis delictiva ni pruebas pendientes que permitan avanzar en el proceso penal contra Mauro Icardi.

¿De qué manera respondió púbicamente Icardi? El novio de la China Suárez subió una imagen de una carpeta con el sello de la inscripción "Causa Penal. Archivado".

Y luego escribió tajante al pie de la postal: “Me dicen por cucaracha que la causa fue archivada. ¿Les sorprende? A mí no. Otro invento, otra mentira, otra falsa denuncia”.

“Lo único que espero es que no sigan usando a 5 menores porque el daño es irreparable. Se siguen cayendo las caretas poco a poco. Les mando un beso”, finalizó certero el deportista.