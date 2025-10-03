En vivo Radio La Red
Netflix: Cillian Murphy protagoniza el gran estreno de la semana y es la película más esperada del año

Esta película con Cillian Murphy llegó a Netflix y es la novedad de la semana. Un drama psicológico que explora la vulnerabilidad juvenil y el colapso institucional.

Netflix: Cillian Murphy protagoniza el gran estreno de la semana y es la película del año. (Foto: archivo)

El estreno de "Steve" en Netflix este viernes 3 de octubre de 2025 marcó la llegada de una de las películas más esperadas del año. Este drama psicológico y social, protagonizado por Cillian Murphy, adapta la aclamada novela Shy de Max Porter y sitúa al espectador en la Inglaterra de mediados de los años 90, en un entorno cargado de tensiones emocionales y sociales.

La trama se centra en un día crucial en la vida de Steve, director de un reformatorio conocido como Stanton Wood, un lugar considerado como la última oportunidad para jóvenes en riesgo. El guion no solo retrata la lucha de un hombre contra el derrumbe de la institución, sino también su propia fragilidad psicológica y emocional.

La historia detrás de "Steve" en Netflix

La película cuenta un solo día de la vida del protagonista, interpretado por Cillian Murphy, y muestra cómo se enfrenta al inminente cierre del centro que dirige. La precariedad de recursos, el peso del recorte de fondos públicos y la constante presión social reflejan un sistema que abandona a los más vulnerables.

En paralelo, surge la relación entre Steve y Shy (interpretado por Jay Lycurgo), un joven con un pasado turbulento, atrapado entre la rebeldía y la fragilidad emocional. Este vínculo se convierte en el corazón de la película, mostrando cómo la conexión entre ambos personajes funciona como espejo de sus luchas internas.

El guion pone de relieve los temas de exclusión social, salud mental y abandono institucional. La historia desnuda las contradicciones de un sistema que promete reinserción pero enfrenta limitaciones estructurales que conducen a la desesperanza.

La película apuesta por momentos íntimos, silencios prolongados y miradas cargadas de significado, lo que subraya el choque entre dos mundos: la autoridad que busca sostener un sistema que se derrumba y la juventud que clama por ser escuchada antes de perderse definitivamente.

Cillian Murphy protagoniza la nueva película de Netflix

  • Cillian Murphy
  • Tracey Ullman
  • Jay Lycurgo
  • Simbiatu Ajikawo
  • Douggie McMeekin
  • Youssef Kerkour
  • Roger Allam
  • Emily Watson

El elenco de Steve está encabezado por Cillian Murphy, quien regresa a trabajar con el director belga Tim Mielants, con quien ya coincidió en la serie Peaky Blinders y en la película Pequeñas cosas como estas (Small things like these).

El director belga Tim Mielants imprime a la película una estética sombría y contenida. Su estilo ya había sido elogiado en Peaky Blinders, donde destacó por la capacidad de mostrar la tensión emocional a través de planos cerrados y silencios narrativos.

"Steve": una apuesta fuerte de Netflix

Aunque la película se ambienta en los años 90, sus temáticas resuenan con el presente. Los recortes en educación y bienestar social siguen siendo una preocupación en numerosos países, y la salud mental continúa siendo uno de los grandes desafíos en el ámbito juvenil.

Steve funciona como un espejo incómodo que obliga al espectador a reflexionar sobre qué sucede con aquellos jóvenes que el sistema etiqueta como problemáticos y qué papel cumplen las instituciones en su destino.

El cine de Cillian Murphy se ha caracterizado por papeles que exploran la vulnerabilidad y la resiliencia. En este caso, su interpretación muestra a un hombre desgastado que, aun así, intenta sostener a los demás mientras lucha contra su propia caída.

El estreno de la película "Steve" en Netflix

Netflix ha decidido lanzar Steve como parte de su estrategia de estrenos originales de gran impacto. La plataforma busca combinar el atractivo de estrellas reconocidas como Cillian Murphy con narrativas que aborden problemáticas sociales profundas.

El estreno de la película se enmarca dentro de un catálogo en renovación, donde el drama psicológico y social vuelve a ocupar un lugar central para captar a una audiencia global que demanda historias con contenido emocional y reflexión.

Con esta producción, Netflix reafirma su interés en ofrecer cine de autor con potencial masivo, uniendo prestigio crítico con el alcance de su plataforma.

Tráiler de "Steve" en Netflix

