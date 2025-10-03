A24.com

"No fue traición": la explosiva confesión de Dani La Chepi sobre una fuerte interna con Pachu Peña

Después de que se viera en Intrusos una particular situación en la que pareciera que Dani La Chepi causó la expulsión de Pachu Peña del reality grabado en México, la humorista aclaró qué pasó realmente y cómo quedó la relación entre ellos.

por Gabriela Bentolila | 3 oct 2025, 11:52
Con la segunda temporada de LOL: Last One Laughing Argentina estrenada el 12 de septiembre pasado en la plataforma de Prime Video, en las últimas horas desde Intrusos (América TV) Rodrigo Lussich y Adrián Pallares contaron en una de sus clásicas bombas que Dani La Chepi habría traicionado a Pachu Peña en medio de la competencia del reality en el que la consigna para llegar hasta el final es no reírse o ni siquiera sonreír, y eso fue justamente lo que pasó.

En una actividad en la que participaron los diez humoristas debieron improvisar una situación en la que Chepi se saca una selfie con Pachu, quien simulaba conducir un vehículo, y fue allí donde parecería que la actriz habría hecho reír, y perder el juego, a Peña.

Así las cosas, en diálogo exclusivo con PrimiciasYa, Dani La Chepi explicó a este portal qué pasó realmente, así como dejó en claro que no hubo ninguna traición ni que tampoco dejó sin trabajo a nadie como quedó flotando en el aire durante en las últimas horas.

"Sé que es un show esto, pero quiero aclararlo porque sino la gente va a decir 'qué hija de... ésta lo dejó sin trabajo'", confió de entrada la humorista siempre risueña y de buen humor, mientras explicó: "Cuando uno arregla ir hasta México y estar 8 días ahí, hay un contrato previo".

"Cada uno tuvo su arreglo y cobra igual. No es que yo dejé sin trabajo a Pachu. Dejar sin trabajo a alguien es otra cosa, como por ejemplo decir 'si participa tal persona yo no'", continuó mientras remarcó que con Pachu Peña y Pablo Granados la une una gran amistad de muchos años.

Al tiempo que tras remarcar que sólo le dijo en esa improvisación a Pachu que mostrase los dientes para la fotografía que se estaban tomando, Chepi señaló que traicionar es otra cosa, "traicionar es hablar mal de un amigo o ir a mentir mal a la tele sobre alguien que te dio de comer".

"Yo no dejé sin trabajo a nadie, cómo voy a dejar en esa situación a alguien. Todos cobramos después el cachet que arreglamos con la producción de Amazon. Nadie dejó de cobrar lo que arregló", reiteró con la tranquilidad de saber que no perjudicó a nadie si bien observó que en el episodio en cuestión hay una edición "lógica", donde armaron lo más rico posible a los efectos televisivos.

Y con respecto al premio, Dani La Chepi remarcó que no se trataba de dinero: "No era plata para nosotros. El premio se donaba a entidades, organizaciones, fundaciones u hospitales. Cada uno elegía a dónde donar el premio y ese premio iba a un lugar que cada uno elegía".

"Nosotros fuimos a trabajar por un sueldo como cualquier persona. No es que nos pagaban más si te quedabas hasta el final. Esto funciona así. No fue una traición, no lo dejé sin trabajo", concluyó serena.

Cómo es el formato “LOL: Last One Laughing Argentina”

Desde su lanzamiento en marzo de 2023, el reality de comedia LOL: Last One Laughing Argentina se convirtió en una de las propuestas más fuertes de Prime Video. Con Susana Giménez como anfitriona estelar, el programa regresó el pasado 12 de septiembre de 2025 con su segunda temporada, introduciendo variaciones respecto a su debut.

La primera edición había llegado a la pantalla el 16 de marzo de 2023, con la publicación de dos episodios iniciales, seguidos por otros dos el 23 y el 30 de ese mes. En esa oportunidad, además de la conducción de Susana, estuvo presente Grego Rosselló como coconductor. El formato reunió a diez humoristas que debían atravesar un reto tan insólito como complejo: permanecer durante seis horas sin reírse. El último en resistir era declarado ganador.

En esta nueva entrega, la dinámica del concurso se mantiene, pero se incorporaron algunas modificaciones claves. Susana continúa liderando el programa, aunque en esta ocasión la acompaña Darío Lopilato, quien asumió el lugar que antes ocupaba Rosselló. A su vez, la estrategia de lanzamiento fue distinta: en vez de una salida semanal más breve, esta vez los seis capítulos se dividieron en dos tandas de tres. La primera llegó el 12 de septiembre y la segunda, una semana más tarde, el 19.

Otro de los puntos renovados está en el grupo de participantes. Para la temporada 2025 se convocó a un elenco completamente diferente, con figuras que representan diversas generaciones del humor. Entre ellos sobresalen Pachu Peña, Pablo Granados, Fabio Alberti, Dani La Chepi, Martín Rechimuzzi, Juli Savioli y Marina Bellati, cada uno aportando su estilo y energía a la competencia.

Finalmente, la producción optó por reforzar el despliegue técnico. Se sumaron más cámaras al set con el objetivo de no perder ni un gesto dentro de las seis horas de encierro. Esa decisión buscó intensificar tanto la vivencia de los concursantes como la experiencia del público frente a la pantalla.

     

 

