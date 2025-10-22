A24.com

El calvario emocional que todavía vive Camila Mayan a tres años de su ruptura con Alexis Mac Allister

Aunque pasaron tres años desde su separación del futbolista, la influencer reconoció que el final aún le pesa y reveló qué hace para convivir con la nostalgia. Aquí, la palabra de Camila Mayan.

22 oct 2025, 15:30
Aunque ya pasaron tres años desde su ruptura con Alexis Mac Allister, por estas horas Camila Mayan reconoció que sigue atrapada en los recuerdos del futbolista. En el streaming en el que trabaja, la influencer relató el difícil momento emocional que enfrenta desde aquella separación en pleno Mundial de Qatar 2022.

Hay veces que digo ni quiero ver los partidos de la Selección. A veces voy por la calle con Kim —la perra que adopté con él— y escucho un grito de gol. Ahí digo ‘Ah, está jugando la Selección’. Entonces es imposible que yo salga”, confió Camila a corazón abierto haciendo saber que aún los recuerdos le remueven sus sentimientos.

Asimismo, Mayan señaló que fue después de que la Selección Argentina ganase la Copa del mundo cuando Mac Allister tomó unilateralmente la decisión de terminar con el noviazgo con ella. Poco después se enteró que el futbolista ya estaba inmerso en un nuevo romance, nada menos que con Ailén Cova, una amiga cercana, quien recientemente terminó convirtiéndose en madre del primer hijo del jugador.

Camila Mayan y Alexis Mac Allister 1

Fue allí que Camila se sinceró por completo. “Yo de eso trato de no enterarme nada porque no tengo nada que ver ahí. Entonces, cuando me preguntan y respondo algo, me quedo pensando si habré respondido bien o si me habré metido en una”, confesó.

En tanto, en otro tramo del stream Mayan describió una reciente situación que aún la sigue incomodando. “Ayer fui a un desfile y había prensa. Cuando voy a eventos y me piden una nota, entiendo que es parte de mi laburo, lo hago con la mejor de las ondas. Pero no fui preparada para que empiecen a hacerme preguntas de eso”, admitió.

Al tiempo que concluyó a corazón abierto: “Siento que todo a veces es mucho o muy cerrado. No siento que me esté sumando mucho al juego y tampoco me divierte”.

Camila Mayan en el stream

Cómo reaccionó Camila Mayan tras el nacimiento de la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova

Recientemente Camila Mayan utilizó sus redes sociales para expresar, sin palabras pero con mucha elocuencia, su reacción ante la reciente noticia de que su expareja, Alexis Mac Allister, fue padre junto a Ailén Cova, quien hasta no hace demasiado tiempo atrás fue parte de su círculo más íntimo.

La historia entre la influencer y el futbolista no tuvo un cierre en buenos términos. Su separación dejó heridas abiertas y una sensación de traición difícil de procesar. A partir de ese quiebre, Camila optó por llevar su reclamo a la Justicia, convencida de que le correspondía una compensación por los años que compartieron juntos. Sin embargo, el fallo no la favoreció.

En su presentación judicial, la joven sostuvo que había hecho aportes significativos a la vida en común, tanto económicos como afectivos. Explicó además que había dejado su propio trabajo para acompañar la carrera del mediocampista, lo que implicó mudanzas, renuncias personales y una dedicación total a su pareja en pleno ascenso profesional.

Embed

El 23 de septiembre se conoció la llegada de Alaia, la hija del campeón del mundo y su actual pareja, y fue entonces cuando Mayan decidió mostrar públicamente cómo transita este nuevo capítulo. Lejos de la polémica, eligió hacerlo desde la autenticidad: publicó en Instagram un video bailando junto a Guido Spadaffora, su compañero en Luzu TV y uno de sus grandes apoyos.

Aunque no dijo una sola palabra sobre el nacimiento, muchos interpretaron su posteo como una sutil declaración emocional. La elección del tema musical no pasó desapercibida: era una canción de Rihanna que habla de la liberación después de un desengaño amoroso. En uno de sus versos, la artista entona: “Se siente tan bien ser malo. No hay manera de que regrese. Ahora el dolor es por placer”.

Con ese gesto simbólico, Camila pareció dar señales de estar lista para cerrar una etapa difícil y apostar por su bienestar, transformando el dolor en una forma de empoderamiento personal.

Camila Mayan y Alexis Mac Allister (1)

     

 

