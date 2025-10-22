El calvario emocional que todavía vive Camila Mayan a tres años de su ruptura con Alexis Mac Allister

En tanto, en otro tramo del stream Mayan describió una reciente situación que aún la sigue incomodando. “Ayer fui a un desfile y había prensa. Cuando voy a eventos y me piden una nota, entiendo que es parte de mi laburo, lo hago con la mejor de las ondas. Pero no fui preparada para que empiecen a hacerme preguntas de eso”, admitió.

Al tiempo que concluyó a corazón abierto: “Siento que todo a veces es mucho o muy cerrado. No siento que me esté sumando mucho al juego y tampoco me divierte”.

Camila Mayan en el stream

Cómo reaccionó Camila Mayan tras el nacimiento de la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova

Recientemente Camila Mayan utilizó sus redes sociales para expresar, sin palabras pero con mucha elocuencia, su reacción ante la reciente noticia de que su expareja, Alexis Mac Allister, fue padre junto a Ailén Cova, quien hasta no hace demasiado tiempo atrás fue parte de su círculo más íntimo.

La historia entre la influencer y el futbolista no tuvo un cierre en buenos términos. Su separación dejó heridas abiertas y una sensación de traición difícil de procesar. A partir de ese quiebre, Camila optó por llevar su reclamo a la Justicia, convencida de que le correspondía una compensación por los años que compartieron juntos. Sin embargo, el fallo no la favoreció.

En su presentación judicial, la joven sostuvo que había hecho aportes significativos a la vida en común, tanto económicos como afectivos. Explicó además que había dejado su propio trabajo para acompañar la carrera del mediocampista, lo que implicó mudanzas, renuncias personales y una dedicación total a su pareja en pleno ascenso profesional.

Embed

El 23 de septiembre se conoció la llegada de Alaia, la hija del campeón del mundo y su actual pareja, y fue entonces cuando Mayan decidió mostrar públicamente cómo transita este nuevo capítulo. Lejos de la polémica, eligió hacerlo desde la autenticidad: publicó en Instagram un video bailando junto a Guido Spadaffora, su compañero en Luzu TV y uno de sus grandes apoyos.

Aunque no dijo una sola palabra sobre el nacimiento, muchos interpretaron su posteo como una sutil declaración emocional. La elección del tema musical no pasó desapercibida: era una canción de Rihanna que habla de la liberación después de un desengaño amoroso. En uno de sus versos, la artista entona: “Se siente tan bien ser malo. No hay manera de que regrese. Ahora el dolor es por placer”.

Con ese gesto simbólico, Camila pareció dar señales de estar lista para cerrar una etapa difícil y apostar por su bienestar, transformando el dolor en una forma de empoderamiento personal.