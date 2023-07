El otro infierno que atravesó Silvina Luna antes de quedar internada en terapia intensiva

Pero de joven las cosas tampoco fueron fáciles para ella. En una entrevista, la modelo se refirió a cuán difícil fue ser adolescente y reveló que sufrió de violencia en la escuela. "En el colegio me hacían bullying porque salía en una publicidad, me encerraban en el baño, me corrían hasta mi casa. Tenía amigas, pero me tuve que defender sola, era una escuela picante”, dijo sorprendiendo a todos.