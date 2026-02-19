La fallida sorpresa de cumpleaños de la China Suárez a Icardi con un regalo que Wanda Nara ya le había dado

Fue allí que la exangelita aportó el dato, no menor por cierto, que terminó de opacar el regalo que la China estaba por darle al futbolista a miles de kilómetros de distancia: "No nos olvidemos que ya Wanda le hizo videito a Mauro con todos los familiares saludándolo".

Pero claro que para ser más clara aún, Latorre remató su información señalando le nula relación que Icardi mantuvo con sus familiares que viven en Rosario. "La nipona arma un videoclip familiar, ponele, pero Mauro estuvo casi un año viviendo en Argentina y no se juntó con la familia. Tampoco pasó las fiestas con ellos", especificó dando a entender que -en cierta forma- la fría distancia de Mauro con su padre y los hermanos que residen en el país afectaba de manera directa en la sorpresa de la actriz para su pareja.

Qué reveló Guido, el hermano de Mauro Icardi, sobre la interna familiar

En una charla sincera en Intrusos (América TV), este miércoles Guido Icardi decidió contar su versión sobre la intimidad familiar que rodea a Mauro Icardi, y cómo el paso del tiempo y la exposición pública terminaron influyendo en el vínculo entre los hermanos.

Desde el comienzo fue directo y sin rodeos al describir la relación que mantiene con el futbolista. “A Mauro lo conozco muy poco, no hemos hablado mucho”, expresó, dejando en evidencia que nunca lograron construir una cercanía sólida. Según explicó, el carácter del delantero tuvo peso en esa dinámica. “Tiene una personalidad y un carácter muy fuerte. Cuando se le mete algo en la cabeza quiere que las cosas sean a su modo. Mi hermano siempre fue de tener las cosas como las quiere, de ser muy obsesivo”, sostuvo.

Al remontarse a la infancia, Guido recordó que la separación de sus padres marcó un antes y un después en la estructura familiar. “Nosotros éramos chicos cuando nuestros papás se separaron. En el 2011 empezó la interna en mi casa, mis viejos se separaron y Mauro se fue a jugar afuera. Yo me vine con mi papá en el 2013 para acá y en España se quedó mi mamá con mi hermana”, relató.

Para ese entonces, Mauro Icardi ya comenzaba su carrera en el Barcelona, atravesando sus primeras experiencias en el exterior. “Mauro se posicionó en el medio, venía a visitar a la familia pero no era un tema de elegir entre papá y mamá”, explicó, dejando en claro que la distancia no respondió a un conflicto puntual sino a circunstancias propias de ese momento.

Con cierta autocrítica, admitió: “Nosotros nunca fuimos una familia unida”. Y contrastó esa realidad con la del lado materno: “En la familia de mi madre veo que ellos son re unidos, una casa con amor. Nosotros cuando éramos chicos capaz que no había ese amor, no estuvo el acompañamiento. Siempre fuimos todos muy distantes”.

Frente a quienes cuestionan al futbolista por haberse alejado, salió a respaldarlo. “No puedo decir que Mauro nos dé la espalda, la vida del futbolista es así. Creo que, progresivamente, se fue alejando de la familia porque formó la suya propia”, afirmó.

También enfrentó los rumores sobre una supuesta dependencia económica. “Nosotros no necesitamos que nos ayude. Se ha hablado un montón de mis hermanos y de mis padres como si estuviésemos tirados en la calle. ¿Quién ve a su hijo como un cajero automático?”, lanzó. Sin embargo, reconoció: “A mi padre lo ayudó bastante, tiene una camioneta y una casa que compró Mauro. En lo que ha podido ayudar y estar presente lo hizo”.

Por último, al referirse a Wanda Nara, fue contundente: “Yo creo que Wanda no lo cambió, creo que al alcanzar la fama y el éxito uno se muestra como es”.