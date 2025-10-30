En vivo Radio La Red
Cachete Sierra
Tención

El tenso momento entre Fio Gutiérrez y Cachete Sierra en vivo: "¿Me vas a dejar?"

¿En crisis? Fio Gutiérrez encaró a Cachete Sierra y desató la polémica con una incisiva pregunta sobre su relación. Miralos.

La relación entre Fio Gutiérrez y Cachete Sierra vuelve a estar en el centro de la escena. La pareja, que decidió darse una segunda oportunidad, atraviesa momentos intensos que no pasan desapercibidos en las redes, en donde los chicos reciben miles de comentarios en contra de este regreso.

El sorpresivo anuncio de Fio Giménez, a tres meses de reconciliarse con Cachete Sierra
En las últimas horas, un video se volvió viral: Fio encaró directamente a Cachete frente a cámara y le preguntó, con tono entre nervioso y desafiante: “¿Me vas a dejar?”.

El intercambio, lejos de ser una charla romántica, se transformó en un cruce cargado de tensión y sarcasmo. “¿Y por qué le vas a responder?”, lanzó ella y sumó: “Me levanté con ganas de que no me rompas más las pel...”

Fio insistió con preguntas que muchos interpretaron como un reflejo de la presión mediática que rodea su relación: “ ¿Me odias? ¿Te vas a aburrir? ¿Me vas a dejar?”

Entre risas y nervios, Cachete intentó desdramatizar la situación, pero el tono de Fio mostró que detrás del humor podría haber un trasfondo real. En redes, los usuarios no tardaron en opinar: muchos le escribieron a ella advirtiendo —según sus propias palabras— que “él se va a aburrir y la va a volver a dejar”.

“Hay gente que opina sin saber. Dicen que estoy demasiado enamorada, pero no entienden que somos dos personas que nos elegimos otra vez, sabiendo todo lo que ya pasó.”

Actualmente, Fio y Cachete conviven, apenas unos meses después de retomar su historia de amor. “Ayer hice un video diciendo que yo no lo obligué a mudarse conmigo”, contó ella entre risas. A lo que Cachete respondió: “Sí, me obligó.”

El ida y vuelta, aunque divertido para algunos, reavivó las especulaciones sobre el equilibrio en la relación y las presiones externas que enfrentan. Entre amor, convivencia y exposición mediática, la pareja se convirtió nuevamente en tema de conversación.

Mientras algunos aseguran que ella está más enamorada que nunca, otros sostienen que él podría volver a alejarse. Pero, en el video se muestra la complicidad: mezcla de amor, ironía y tensión que caracteriza esta segunda vuelta.

