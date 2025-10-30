El tenso momento entre Fio Gutiérrez y Cachete Sierra en vivo: "¿Me vas a dejar?"

Entre risas y nervios, Cachete intentó desdramatizar la situación, pero el tono de Fio mostró que detrás del humor podría haber un trasfondo real. En redes, los usuarios no tardaron en opinar: muchos le escribieron a ella advirtiendo —según sus propias palabras— que “él se va a aburrir y la va a volver a dejar”.

“Hay gente que opina sin saber. Dicen que estoy demasiado enamorada, pero no entienden que somos dos personas que nos elegimos otra vez, sabiendo todo lo que ya pasó.”

Actualmente, Fio y Cachete conviven, apenas unos meses después de retomar su historia de amor. “Ayer hice un video diciendo que yo no lo obligué a mudarse conmigo”, contó ella entre risas. A lo que Cachete respondió: “Sí, me obligó.”

El ida y vuelta, aunque divertido para algunos, reavivó las especulaciones sobre el equilibrio en la relación y las presiones externas que enfrentan. Entre amor, convivencia y exposición mediática, la pareja se convirtió nuevamente en tema de conversación.

Mientras algunos aseguran que ella está más enamorada que nunca, otros sostienen que él podría volver a alejarse. Pero, en el video se muestra la complicidad: mezcla de amor, ironía y tensión que caracteriza esta segunda vuelta.