Tragedia en la Ruta 5: una camioneta chocó de frente con un camión cargado de gas

El camión había quedado volcado parcialmente sobre la banquina, lo que aumentaba el riesgo de un incidente mayor. Ante esa situación, los equipos de emergencia establecieron un perímetro de seguridad y mantuvieron la Ruta 5 completamente cortada durante varias horas, hasta descartar cualquier peligro. Las autoridades solicitaron a los conductores evitar la zona, aunque los caminos alternativos presentaban dificultades por su mal estado.

Además de los bomberos y Defensa Civil, en el lugar trabajaron efectivos policiales y peritos de la Policía Científica, junto a representantes de la Fiscalía de Pehuajó, encargados de las pericias y relevamientos. El accidente ocurrió en un tramo recto de la ruta nacional, y las causas del choque aún son materia de investigación.

Otro accidente fatal en Pehuajó

Un violento choque en el kilómetro 389,5 de la Ruta Nacional 5, en jurisdicción de Francisco Madero, partido bonaerense de Pehuajó, provocó la muerte de tres integrantes de una familia oriunda de Comodoro Rivadavia, Chubut, en un siniestro ocurrido en agosto pasado. Una mujer, madre de los menores fallecidos, continúa internada en estado crítico tras haber sido rescatada con vida y trasladada al hospital local. En el hecho intervinieron un automóvil Fiat Argo y un camión Fiat Iveco.

De acuerdo con el informe de la Policía de Seguridad Comunal de Pehuajó, el vehículo particular transportaba a cuatro personas. El impacto frontal causó la muerte inmediata del conductor, de 40 años, y de sus dos hijos pequeños, mientras que la única sobreviviente, una mujer de 35 años, fue derivada de urgencia al Hospital Dr. Juan Carlos Aramburu debido a las graves lesiones que sufrió. El chofer del camión, de 29 años y con domicilio en Saladillo, resultó ileso.

El accidente se registró cerca de las 8 de la mañana, en el tramo que une Francisco Madero con Juan José Paso, según precisaron medios locales. Las causas del siniestro aún se encuentran bajo investigación por parte de las autoridades judiciales

El auto quedó totalmente destruido, mientras que el camión se incendió por completo tras el impacto. A pesar de la magnitud del fuego, el conductor logró escapar a tiempo.

Testigos aseguraron que Cristian Fornes, ex bombero voluntario y empleado de la Cooperativa Eléctrica de Pehuajó, fue uno de los primeros en llegar al lugar: asistió al camionero y colaboró en el rescate de la mujer herida antes de la llegada de los equipos de emergencia.

En el operativo trabajaron Bomberos Voluntarios de Francisco Madero, efectivos de Seguridad Vial, personal de la Policía Científica y agentes de la Policía de Seguridad Comunal, quienes realizaron las pericias correspondientes, sofocaron el incendio y procedieron al secuestro de los vehículos.

La investigación quedó a cargo del fiscal Pablo Teodoro Schestrom, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 8 de Pehuajó, dependiente del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, bajo la carátula de “Triple homicidio culposo y lesiones graves culposas”.