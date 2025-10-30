El inesperado motivo por el que Arabia Saudita le dijo "no" a Lionel Messi antes del Mundial 2026

Sin embargo, la propuesta fue rápidamente desestimada por decisión de un ministro saudí, quien consideró que el torneo local no debía funcionar como un espacio de preparación temporal para futbolistas extranjeros, sin un compromiso a largo plazo.

“Transmití la propuesta al ministro, pero él rechazó que Messi venga solo durante cuatro meses y se cerró el asunto. Dijo que el campeonato saudita no sería un campo de entrenamiento”, agregó el directivo.

Qué busca Messi antes del Mundial 2026

El deseo de mantener continuidad competitiva no es nuevo para Messi. Con la MLS finalizando su calendario a fines de octubre y reanudando recién en marzo, el argentino se enfrenta a un extenso parate previo al Mundial, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Durante ese tiempo, el capitán argentino planea sostener su preparación física y técnica, ya que pretende llegar a la cita mundialista en óptimas condiciones.

La idea de sumar minutos en otra liga durante los meses sin competencia oficial surgió como una alternativa lógica, aunque ahora se sabe que Arabia Saudita no será una opción viable.

Un antecedente con David Beckham

El caso recuerda a lo ocurrido en 2008 con David Beckham, quien, en una situación similar, decidió unirse al Milan de Italia durante el receso de la MLS, cuando todavía jugaba en Los Angeles Galaxy. El objetivo del inglés era el mismo que hoy motiva a Messi: mantenerse en ritmo competitivo antes de representar a su selección en una nueva Copa del Mundo.

En ese entonces, la liga estadounidense permitió el préstamo temporal, pero las circunstancias actuales —y los intereses comerciales que rodean a Messi— vuelven más compleja cualquier negociación de ese tipo.

Messi, enfocado en su última gran meta

A pesar del rechazo saudí, Messi sigue enfocado en su preparación y en el proyecto deportivo de Inter Miami, donde comparte equipo con Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets. En 2026, cuando se dispute el Mundial, el capitán argentino tendrá 39 años, y todo su entorno trabaja para que llegue con el máximo nivel posible.

Más allá de las propuestas y los rumores, el ocho veces ganador del Balón de Oro mantiene su compromiso absoluto con la Selección argentina, con la ilusión de defender el título conseguido en Qatar y despedirse del fútbol internacional en lo más alto.