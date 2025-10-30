En vivo Radio La Red
Messi
Arabia Saudita
INSÓLITO

El inesperado motivo por el que Arabia Saudita le dijo "no" a Lionel Messi antes del Mundial 2026

El director de una academia de talentos del país reveló que el equipo de Lionel Messi se contactó con Arabia Saudita para que el argentino mantuviera ritmo competitivo antes del Mundial 2026, pero la propuesta fue rechazada.

Lionel Messi tiene un objetivo claro: llegar en plenitud al Mundial 2026. Con 38 años y un legado inigualable, el capitán de la Selección argentina busca sostener su nivel competitivo para afrontar su quinta Copa del Mundo con la misma jerarquía que lo consagró en Qatar 2022. Sin embargo, su presente en Inter Miami presenta un desafío: la Major League Soccer (MLS) se detiene durante varios meses y el rosarino no quiere perder ritmo de juego.

En ese contexto, surgió una versión inesperada desde Medio Oriente: Arabia Saudita habría recibido una propuesta para que Messi jugara en su liga durante el parate del torneo estadounidense, pero la iniciativa fue descartada por las autoridades locales.

Por qué Arabia Saudita rechazó la propuesta de Messi

La información fue revelada por Abdallah Hammad, director general de la Academia Mahd para el desarrollo de talentos, en diálogo con el medio saudí Thmanya. Según el dirigente, el entorno de Messi se puso en contacto con Arabia durante el último Mundial de Clubes, que se disputó en el verano boreal, con la intención de acordar una estadía temporal del futbolista.

“El equipo de Messi me contactó durante el Mundial de Clubes del pasado verano. Quería jugar en Arabia Saudita durante los cuatro meses de interrupción del campeonato norteamericano (MLS) para prepararse para el Mundial 2026”, explicó Hammad.

Sin embargo, la propuesta fue rápidamente desestimada por decisión de un ministro saudí, quien consideró que el torneo local no debía funcionar como un espacio de preparación temporal para futbolistas extranjeros, sin un compromiso a largo plazo.

“Transmití la propuesta al ministro, pero él rechazó que Messi venga solo durante cuatro meses y se cerró el asunto. Dijo que el campeonato saudita no sería un campo de entrenamiento”, agregó el directivo.

Qué busca Messi antes del Mundial 2026

El deseo de mantener continuidad competitiva no es nuevo para Messi. Con la MLS finalizando su calendario a fines de octubre y reanudando recién en marzo, el argentino se enfrenta a un extenso parate previo al Mundial, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Durante ese tiempo, el capitán argentino planea sostener su preparación física y técnica, ya que pretende llegar a la cita mundialista en óptimas condiciones.

La idea de sumar minutos en otra liga durante los meses sin competencia oficial surgió como una alternativa lógica, aunque ahora se sabe que Arabia Saudita no será una opción viable.

Un antecedente con David Beckham

El caso recuerda a lo ocurrido en 2008 con David Beckham, quien, en una situación similar, decidió unirse al Milan de Italia durante el receso de la MLS, cuando todavía jugaba en Los Angeles Galaxy. El objetivo del inglés era el mismo que hoy motiva a Messi: mantenerse en ritmo competitivo antes de representar a su selección en una nueva Copa del Mundo.

En ese entonces, la liga estadounidense permitió el préstamo temporal, pero las circunstancias actuales —y los intereses comerciales que rodean a Messi— vuelven más compleja cualquier negociación de ese tipo.

Messi, enfocado en su última gran meta

A pesar del rechazo saudí, Messi sigue enfocado en su preparación y en el proyecto deportivo de Inter Miami, donde comparte equipo con Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets. En 2026, cuando se dispute el Mundial, el capitán argentino tendrá 39 años, y todo su entorno trabaja para que llegue con el máximo nivel posible.

Más allá de las propuestas y los rumores, el ocho veces ganador del Balón de Oro mantiene su compromiso absoluto con la Selección argentina, con la ilusión de defender el título conseguido en Qatar y despedirse del fútbol internacional en lo más alto.

