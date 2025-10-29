El sorpresivo anuncio de Fio Giménez, a tres meses de reconciliarse con Cachete Sierra

De esta manera, Fio Giménez y Cachete Sierra consolidan su relación con un nuevo comienzo, lleno de entusiasmo, amor y proyectos compartidos.

¿Cuál fue la foto que marcó la reconciliación entre Fio Giménez y Cachete Sierra?

Semanas atrás, después de muchas especulaciones, finalmente salieron a la luz pruebas de la reconciliación entre Fiorella Giménez y Agustín “Cachete” Sierra. La encargada de difundir la foto que rápidamente se volvió viral fue Estefi Berardi, quien compartió la imagen que desató una ola de comentarios en redes sociales.

Hasta ese momento, la pareja había preferido no mostrarse públicamente, aunque ya circulaban algunas señales de un posible reencuentro. Uno de los indicios lo aportó el periodista Fede Flowers, que publicó un video en el que se los veía caminando juntos por el free shop del aeropuerto de Ezeiza, poco antes de abordar un vuelo rumbo a Miami, Estados Unidos. Esa grabación bastó para encender los rumores sobre una nueva oportunidad en la relación.

La confirmación llegó poco después, cuando fue la propia Fio Giménez quien alimentó las sospechas con una publicación en su cuenta de Instagram. Allí compartió una foto junto a la frase: “Bueno, nos fuimos”, dejando en claro que el viaje era en pareja. Minutos más tarde, la bailarina fue aún más explícita al subir una historia que decía: “Y con él, @cachetesierra”, acompañada de un corazón celeste, disipando cualquier duda sobre quién era su compañero en esta travesía.

Por su parte, Cachete Sierra tampoco se mantuvo al margen y se sumó a la ola de posteos. El actor publicó un video en el que se lo veía junto a Fiorella compartiendo gestos de cariño y sonrisas, confirmando lo que hasta entonces eran solo rumores. Con esa muestra pública de complicidad, ambos decidieron poner fin al misterio que rodeaba su vínculo.

De esta manera, la pareja dejó en claro que está viviendo un nuevo capítulo en su historia de amor, dejando atrás las dudas y el hermetismo con el que habían intentado manejar la relación en las últimas semanas. Lo que comenzó como un rumor terminó confirmado con imágenes y mensajes que los propios protagonistas eligieron compartir con sus seguidores.