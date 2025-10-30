Rusherking se cansó y tomó una drástica decisión tras sus experiencias amorosas con la China Suárez y Ángela Torres

Rusherking

Cuánto tiempo estuvieron juntos Rusherking y la China Suárez

Rusherking y la China Suárez mantuvieron una relación que duró alrededor de un año. El romance comenzó a mediados de mayo de 2022, cuando se mostraron juntos por primera vez tras coincidir en una fiesta de los Martín Fierro, y terminó hacia abril de 2023, según confirmaron ambos públicamente.

Durante ese tiempo, la pareja se mostró muy enamorada en redes sociales y en distintos eventos, incluso llegaron a compartir viajes y proyectos laborales. Sin embargo, con el paso de los meses, las diferencias en los ritmos de vida y las agendas profesionales habrían sido los principales motivos de la separación.

A pesar del final, tanto el artista como la actriz aseguraron haber terminado en buenos términos y conservar un cariño mutuo. “Estoy feliz si ella está feliz. Si cada (ex) pareja mía está feliz, si encuentra el amor, yo estoy feliz. Yo estoy okey en mi vida. Espero que ellas esperen y quieran lo mismo para mí”, mencionó el cantante en una reciente entrevista en Intrusos (América TV).