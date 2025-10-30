Rusherking se cansó y tomó una drástica decisión tras sus experiencias amorosas con la China Suárez y Ángela Torres
Rusherking dio un paso que sintió necesario, luego de años de estar bajo la lupa pública y de ser cuestionado constantemente por aspectos personales de su vida, principalmente, marcado por las relaciones con la China Suárez y Ángela Torres.
Rusherking, el joven que supo ganarse el corazón del público durante su recordada relación con María Becerra, fue perdiendo de a poco esa imagen de chico sensible y talentoso que lo había posicionado entre los artistas más queridos del género urbano.
Con el paso del tiempo, el foco se desplazó de su carrera musical al terreno mediático. Cada una de sus decisiones, gestos o declaraciones comenzó a ser analizada y debatida en redes, especialmente después de su ruptura con Becerra y su posterior vínculo con la China Suárez, hasta la reciente relación con Ángela Torres, que por cierto no terminó nada bien. Ahora, parece haber entrado en reflexión desde entonces y no dejar que la euforia le juegue una mala pasada.
“Sentía la necesidad de defenderme pero ahí hice un quiebre y entendí que no siempre tengo que hacerlo, porque tengo bien en claro la persona que soy, aunque suene cliché”, explicó en una entrevista con Clarín.
“Hoy estoy enfocado en otras cosas. Mis proyectos y mi carrera artística, así que no me meto más en esas cosas, y tampoco quiero que me llegue nada. Es algo que no me identifica”, señaló el músico, dejando en claro su decisión de no entrar más en polémicas. Y cerró con una frase que marca su nueva etapa: “Está todo bien con la gente que me bardea o que me quiere. No pienso defenderme más porque me saca mucha energía y me aleja de las cosas que realmente me importan”.
Cuánto tiempo estuvieron juntos Rusherking y la China Suárez
Rusherking y la China Suárez mantuvieron una relación que duró alrededor de un año. El romance comenzó a mediados de mayo de 2022, cuando se mostraron juntos por primera vez tras coincidir en una fiesta de los Martín Fierro, y terminó hacia abril de 2023, según confirmaron ambos públicamente.
Durante ese tiempo, la pareja se mostró muy enamorada en redes sociales y en distintos eventos, incluso llegaron a compartir viajes y proyectos laborales. Sin embargo, con el paso de los meses, las diferencias en los ritmos de vida y las agendas profesionales habrían sido los principales motivos de la separación.
A pesar del final, tanto el artista como la actriz aseguraron haber terminado en buenos términos y conservar un cariño mutuo. “Estoy feliz si ella está feliz. Si cada (ex) pareja mía está feliz, si encuentra el amor, yo estoy feliz. Yo estoy okey en mi vida. Espero que ellas esperen y quieran lo mismo para mí”, mencionó el cantante en una reciente entrevista en Intrusos (América TV).