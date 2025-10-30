Fernando Carlos y Eugenia Ruíz de Gran Hermano protagonizaron un feroz cruce al aire: "No te bancas una"
El periodista Fernando Carlos y Eugenia Ruiz, exparticipante de Gran Hermano, se dijeron de todo en el programa de radio conducido por Santiago del Moro.
30 oct 2025, 17:26
Fernando Carlos y Eugenia Ruiz, la exparticipante de la última edición de Gran Hermano, protagonizaron un fuerte cruce al aire de El Club de el Moro (La 100).
En un nuevo programa conducido por Santiago del Moro, dos de sus panelistas iniciaron una charla cargada de tensión sobre las relaciones de pareja y los celos que suelen aparecer en cualquier vínculo amoroso, durante la cual lanzaron frases muy picantes. La exhermanita se dirigió al periodista con una pregunta muy filosa: "¿Tan pollera y cuatro años?", pero él no dejó pasar su ironía y respondió: "No soy pollera, estoy enamorado".
Sin embargo, no quedó ahí ya que el comunicador le dejó claro que piensa de ella: "Estás equivocada. Tenés mal genio, te tendrías que llamar 'Malaeugenia'. Vivís enojada con la vida. Estabas adentro de la casa de Gran Hermano y tenías la cara de traste todo el tiempo. Yo te veía las 24 horas".
"¿De qué hablás, Fernando? Estaba todo el tiempo de buen humor. Incluso mandaste una fake news de que yo la había sacado y condimentado la comida, y después tuviste que pedir perdón. El otro día me lo recordaron", respondió Ruiz, enojada por la respuesta de su compañero.
Cansado de esta situación, Fernando le volvió a responder a su compañera:"Se te veía enojada. No te bancás una"."Enojada no. Me enojo cuando me hacen calentar, si no, no me enojo. Yo vivo de buen humor, me levanto con la mejor. ¡Y vos sos un pollerudo! Chau", le explicó Eugenia.
Frente a este intercambio incómodo, el resto del equipo intentó calmar las aguas con humor pero ya el clima era irrecuperable. Incluso, Eugenia decidió terminar esta conversación con una frase letal: "Se enoja conmigo, hacete cargo papi. No podés ni pestañear sin permiso".
Con quién está en pareja Fernando Carlos
Fernando Carlos, periodista y conductor muy conocido en la radio y televisión argentina, estuvo casado con Lorena desde 2005. Juntos compartieron 16 años de matrimonio y formaron una familia con dos hijos.
Hacia 2021, según algunas referencias, su matrimonio llegó a su fin. Poco después, el periodista comenzó una nueva relación con Verónica, con quien actualmente está en pareja y muy enamorado, según dia. No obstante, los detalles sobre el inicio de esta relación y su duración exacta no fueron confirmados públicamente.