Fernando Carlos y Eugenia Ruíz de Gran Hermano protagonizaron un feroz cruce al aire: "No te bancas una"

Cansado de esta situación, Fernando le volvió a responder a su compañera: "Se te veía enojada. No te bancás una". "Enojada no. Me enojo cuando me hacen calentar, si no, no me enojo. Yo vivo de buen humor, me levanto con la mejor. ¡Y vos sos un pollerudo! Chau", le explicó Eugenia.

Frente a este intercambio incómodo, el resto del equipo intentó calmar las aguas con humor pero ya el clima era irrecuperable. Incluso, Eugenia decidió terminar esta conversación con una frase letal: "Se enoja conmigo, hacete cargo papi. No podés ni pestañear sin permiso".

Con quién está en pareja Fernando Carlos

Fernando Carlos, periodista y conductor muy conocido en la radio y televisión argentina, estuvo casado con Lorena desde 2005. Juntos compartieron 16 años de matrimonio y formaron una familia con dos hijos.

Hacia 2021, según algunas referencias, su matrimonio llegó a su fin. Poco después, el periodista comenzó una nueva relación con Verónica, con quien actualmente está en pareja y muy enamorado, según dia. No obstante, los detalles sobre el inicio de esta relación y su duración exacta no fueron confirmados públicamente.

