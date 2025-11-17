La reveladora frase de La China sobre Rocío Pardo, la pareja de Nicolás Cabré, y cómo se lleva con Rufina

Entonces, Moria recordó una vieja anécdota vinculada al nivel de devoción que Cabré siempre tuvo por Rufina, incluso durante sus compromisos laborales. La China no solo la confirmó, sino que la amplió con orgullo. Contó que, cuando Cabré hacía temporada teatral en Carlos Paz, “Rufi tenía su propio camarín, con sus juguetes. Está acostumbradísima desde muy chiquita y le encanta”. Con esa imagen cerró el tema, resaltando el compromiso y la dedicación que el actor mantiene con su hija, un punto que ella valora profundamente en la crianza compartida.

¿Cuál fue el mensaje que Mauro Icardi le envió a La China Suárez cuando la conoció?

Este lunes, en La mañana con Moria (El Trece), compartieron al aire la entrevista exclusiva que Moria Casán le realizó a La China Suárez, un mano a mano muy esperado en el que la actriz habló sin filtros sobre distintos momentos de su vida personal. Uno de los ejes más comentados del diálogo fue el recuerdo del primer acercamiento entre ella y Mauro Icardi, episodio que volvió a poner en foco cómo comenzó ese vínculo que, en su momento, generó tanto revuelo mediático.

Durante la charla, la actriz recordó la primera vez que se cruzaron en París y reveló cuál fue el mensaje que el futbolista le envió para romper el hielo. Según contó, ese contacto ocurrió en un contexto especialmente delicado para ella, ya que atravesaba un periodo emocional muy difícil después de su separación de Benjamín Vicuña.

“Él me mandó un mensaje en un momento de mi vida en el que yo estaba bajo tierra”, comentó la China, dejando en claro que en esa etapa se sentía vulnerable y sin demasiada energía para iniciar nuevos vínculos. Aun así, el mensaje de Icardi logró sorprenderla.

“Me puso, de la nada, ‘esa boquita’. Es hasta el día de hoy que se la pasa diciéndomelo. Tiene algo con la boca”, completó entre risas, dando a entender que ese gesto se transformó con el tiempo en una especie de sello personal del jugador hacia ella.