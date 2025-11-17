A24.com

La reveladora frase de La China sobre Rocío Pardo, la pareja de Nicolás Cabré, y cómo se lleva con Rufina

En su visita al programa de Moria Casán, La China Suárez sorprendió con sus afirmaciones sobre Rocío Pardo, la pareja de Nicolás Cabré.

17 nov 2025, 12:18
En un descontracturado ida y vuelta con Moria Casán, La China Suárez decidió adentrarse en un costado profundamente personal: el de su dinámica familiar actual, especialmente su vínculo con Nicolás Cabré como padre de Rufina y la relación que él mantiene con su pareja, Rocío Pardo. A lo largo de la conversación, la actriz también dejó en claro cuál es el límite inamovible que sus hijos jamás traspasarán respecto a Mauro Icardi, su pareja.

La charla tomó ese rumbo cuando Moria quiso saber cómo se referían los chicos a Icardi. “¿Y cómo lo llaman? ¿Mauro o papá?”, preguntó la conductora, fiel a su estilo directo. Sin dar vueltas, la China respondió con firmeza: “¿Cómo papá? No, no. Rufina, Magnoria y Amancio tienen sus padres y se ocupan de ellos y yo nunca permitiría una cosa así. Tienen muy claro los roles de cada uno”. Esa aclaración marcó con nitidez cómo organiza la actriz la convivencia entre sus afectos y los lugares que cada adulto ocupa en la vida de sus hijos.

A partir de esa respuesta, surgió de manera natural el nombre de Nicolás Cabré. Lejos de cualquier tensión, la China habló con una mezcla de orgullo y agradecimiento hacia el actor, destacando el presente emocional que atraviesa. “Los padres también tienen novias. Nico ahora se casa con Rochi, que es un amor, expresó con una sonrisa amplia, gesto que incluso sorprendió a Moria. La conductora agregó entonces: “Le hizo muy bien, me parece, a Nico. Porque nunca se ríe. Con estas pibas se ríe”. Y la actriz coincidió de inmediato: “Sí, total”.

En cuanto a Rocío Pardo, la China fue todavía más explícita sobre el lugar que ocupa en la vida de su hija mayor. Reconoció que “Rufi la ama y está feliz. Para mí eso es… Es lo único que me importa”. Para la actriz, lo más relevante es que sus hijos se sientan contenidos y cómodos con las personas que forman parte de su círculo familiar.

Entonces, Moria recordó una vieja anécdota vinculada al nivel de devoción que Cabré siempre tuvo por Rufina, incluso durante sus compromisos laborales. La China no solo la confirmó, sino que la amplió con orgullo. Contó que, cuando Cabré hacía temporada teatral en Carlos Paz, “Rufi tenía su propio camarín, con sus juguetes. Está acostumbradísima desde muy chiquita y le encanta”. Con esa imagen cerró el tema, resaltando el compromiso y la dedicación que el actor mantiene con su hija, un punto que ella valora profundamente en la crianza compartida.

¿Cuál fue el mensaje que Mauro Icardi le envió a La China Suárez cuando la conoció?

Este lunes, en La mañana con Moria (El Trece), compartieron al aire la entrevista exclusiva que Moria Casán le realizó a La China Suárez, un mano a mano muy esperado en el que la actriz habló sin filtros sobre distintos momentos de su vida personal. Uno de los ejes más comentados del diálogo fue el recuerdo del primer acercamiento entre ella y Mauro Icardi, episodio que volvió a poner en foco cómo comenzó ese vínculo que, en su momento, generó tanto revuelo mediático.

Durante la charla, la actriz recordó la primera vez que se cruzaron en París y reveló cuál fue el mensaje que el futbolista le envió para romper el hielo. Según contó, ese contacto ocurrió en un contexto especialmente delicado para ella, ya que atravesaba un periodo emocional muy difícil después de su separación de Benjamín Vicuña.

“Él me mandó un mensaje en un momento de mi vida en el que yo estaba bajo tierra”, comentó la China, dejando en claro que en esa etapa se sentía vulnerable y sin demasiada energía para iniciar nuevos vínculos. Aun así, el mensaje de Icardi logró sorprenderla.

“Me puso, de la nada, ‘esa boquita’. Es hasta el día de hoy que se la pasa diciéndomelo. Tiene algo con la boca”, completó entre risas, dando a entender que ese gesto se transformó con el tiempo en una especie de sello personal del jugador hacia ella.

