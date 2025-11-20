La firme declaración de Nico Cabré sobre la crianza de su hija Rufina con Mauro Icardi y la China Suárez: "Confío en..."

"Rufi me corrió de todo, decididamente dejé de ser el protagonista de mi vida. Hoy voy a la par de ella creciendo, aprendiendo, es mi mundito, me hace ver todo absolutamente de otra manera", continuó con emoción.

Y explicó: "Ya está creciendo pero cuando está acá conmigo es muy importante su mirada y tiene una visión de las cosas que es linda. Tiene una capacidad de escuchar, una luz y un nivel de observación".

Sobre cómo tomó que su hija viaje a Turquía con la mamá, Nicolás Cabré explicó: "Escucharla como papá y aceptar su decisión, es lo único que a mí me importa. Yo le puedo decir lo que creo y darle opciones, después ella decide y estamos para acompañar. Nunca voy a ser un palo en la rueda".

"Y entendí y descubrí que lo único que no tenía que ser en la vida de Rufina es ser una piedra, no puedo ser yo el palo en la rueda. Mi trabajo es apoyar lo que ella decida y acompañar si sale bien o si sale mal. Ahora se queda conmigo hasta el casamiento, hablamos todos los días", señaló.

En cuanto a la nueva vida de su hija en ese país, comentó: "Es todo nuevo, es una aventura importante para una nena de 12 años decidir y enfrentarse a un colegio nuevo, nuevos amigos y una cultura completamente diferente. Es un desafío muy importante, no es tan fácil todo y ella se lo banca y a mí me sorprende. La extraño muchísimo pero es parte de la vida".

Nicolás Cabré habló a fondo de la China Suárez y Mauro Icardi

"Tenemos nuestras cosas pero la prioridad es Rufina no hablamos de nosotros como personas", indicó Nicolás Cabrésobre la relación con la madre de su hija Rufina.

En cuanto al escándalo mediático de la pareja de la China Suárez y Mauro Icardi, el actor aseguró: "No opino de la vida de los demás. Formo parte de la vida de Rufi, que sea feliz, y le deseo lo mejor a todos. No me ocupo de eso y no es mi problema. Yo a Rufi la veo sonreir y bien".

Maugeri le consultó si tuvo la posibilidad de conocer a Icardi y el actor se sinceró: "Muy poco. Es una elección de la madre en la cual yo confío. Insisto, puedo estar de acuerdo o no con muchas cosas, pero lo que a mí me pase o crea es problema mío".

"La vida de ella la maneja ella y yo no tengo opinión ni nada que ver. Sé que por Rufi da la vida, que está bien y ya está, confío en eso, sé que por sus hijos da todo. Después lo que muestra o dice o hace, es un problema de terceros. Si me entero pero no me corresponde a mí", finalizó Nicolás Cabré.

"¿Será que siempre quiso ser Wanda como dicen?", le consultó el conductor. Y el actor sentenció: "Preguntáselo a ella".